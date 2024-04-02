7-ELEVEN新品是「可爾必思牛奶霜淇淋」！先前在高雄櫻花季搶先預告的「小七可爾必思霜淇淋」，這次終於全台開賣，7-ELEVEN宣布在4/3起，於全台霜淇淋販售門市陸續開賣「可爾必思牛奶霜淇淋」，新品上市還有第二支10元、第二支半價優惠，吃冰現在就先衝。



推薦閱讀：仙人掌冰回來了！2024澎湖國際海上花火節5大亮點、施放場次總整理，必朝聖「航海王無人機、全家仙人掌冰」澎湖花火節走起。





7-ELEVEN本次霜淇淋新品「可爾必思牛奶霜淇淋」，是來自日本的經典口味，其中吃得到「可爾必思」乳酸菌發酵乳，以及濃郁牛奶做為搭配，打造酸甜、不膩口的新吃法。在4/4-4/7清明連假期間，不限支付工具享「第二支10元」優惠，連假出門集體開吃。





除此之外，思樂冰這次也推出「芬達綠茶風味思樂冰」新口味，主打清爽綠茶風味、搭配綿密氣泡口感，特別的是，還有期間限定「啦啦隊聯萌女神紙杯」，要拍IG打卡。思樂冰系列在4/4-4/7大杯不限口味、任選買一送一，想到就喝爆。





7-ELEVEN 可爾必思牛奶霜淇淋

上市日期：2024/04/03起

售價：49元

優惠活動：

4月4日至4月7日不限支付工具享第二支10元。

4月12日至4月30日期間的每周末五六日，憑icash2.0或icash PAY支付享第2支半價。



7-ELEVEN 芬達綠茶風味思樂冰

售價：特大杯45元、大杯39元、中杯30元

優惠活動：

4月4日至4月7日特大杯不限口味，任選買一送一。

4月12日至4月30日期間週末五六日全品項不分杯款，享第2杯7折。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。