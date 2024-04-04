有買一送一就要跟上！芋頭控近年來最愛的新歡「清原芋圓」，首度和國內法國藍帶甜品師 Wow的店 李侑昌廚師聯名，推出全新「濃芋豆花系列」，六款新品將傳統古早味豆花結合法國甜點概念，打造全新豆花天花板。這次歡慶新品開賣，特別在三間直營門市推出指定品項買一送一優惠，9天接力登場。







嚴選非基改黃豆製成的高蛋白豆花，有經典款加入手炒紅砂糖漿搭上芋圓的「甜水芋圓豆花」；升級版「濃芋豆漿豆花」則是濃醇大醇豆豆漿、大甲芋頭球和豆花碰撞出新火花。另外，還有四款創意發想的豆花新品，以中式茶湯配上小紫芋的「茶蘊豆花」；發想至法式焦糖布丁的「炙燒焦糖豆花」，薄脆柴香的焦糖搭上香綿豆花意外合拍；酸爽「青檸豆花」和酸甜芒果丁泥的「芒芒豆花」等，六款新品豆花系列讓人選擇障礙發作。







這次特別推出買一送一優惠，精選經典款新品「甜水芋圓豆花」、人氣款「懷舊綠豆沙」及消暑「雙芋冰嫩仙草凍」，分別於4/10~4/12 斗南文元總店、4/13~4/15 虎尾旗艦店、4/26~4/28 新莊化成店接力開賣，全台只有 三間門市限定優惠，雲林人和新莊人紛紛表示幸福。



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清原買一送一 加碼送優惠福袋活動資訊

清原芋圓 斗南文元總店

地址：雲林縣斗南鎮文元二街43號

優惠內容：

4/10 豆花買一送一(甜水芋圓)可換料

4/11 懷舊綠豆沙

4/12 雙芋冰嫩仙草凍



清原芋圓 虎尾旗艦店

地址：雲林縣虎尾鎮中正路165號

優惠內容：

4/13 豆花買一送一(甜水芋圓)可換料

4/14 懷舊綠豆沙

4/15 雙芋冰嫩仙草凍



清原芋圓 新莊化成店

地址：新北市新莊區化成路283號

優惠內容：

4/26 豆花買一送一(甜水芋圓)可換料

4/27 懷舊綠豆沙

4/28 雙芋冰嫩仙草凍

