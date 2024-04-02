對於很多上班族來說，吉豚屋有時就是快速、美味、又不會讓人覺得有壓力的日式豬排丼飯店，這一次吉豚屋為了讓上班族在炎熱的夏天也有胃口好好吃飯，特別推出全新的清爽系「蓬蓬滑蛋」豬排，期間限定只賣兩個月，同時再加再加碼18歲以下免費喝特調飲。



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吉豚屋表示，這次推出的新品「蓬蓬滑蛋」系列，特別選用現削的柴魚所精製而成的濃郁高湯烹煮，添加日式鮮美露以及鮮脆蔥白絲作為提味點綴，讓整體香氣更加升級。其中還包含特選鰹魚醬汁，味道高雅濃郁，吃起來更是爽口，就算是大熱天下也會忍不住想要一口接一口。除了清爽，價格更是豪爽，蓬蓬滑蛋豬排丼（梅）超值價只要199；蓬蓬滑蛋豬排丼則是269就能享受到三大塊厚實腰內豬排。





此外，不只有順口的期間限定，「吉豚屋」在兒童清明連假要給各位童童們一點小確幸啦。凡是4/3至4/7期間來店消費，同桌有18歲以下（民國95年後出生都包含在內）的大童小童，單筆消費滿300即贈消暑解渴的特調飲一杯，就是要與你一起歡慶兒童節。







吉豚屋 蓬蓬滑蛋

活動期間：04/03-05/31

活動內容：蓬蓬滑蛋豬排丼（梅）$199、蓬蓬滑蛋腰內丼 $269



吉豚屋 童童來一杯

活動期間：04/03-04/07

活動內容：於活動期間內，凡同桌有18歲以下顧客（民國95年以後出生），單筆消費滿$300即贈特調飲一杯。

