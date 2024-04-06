京都近年最火紅的伴手禮之一就屬這款「倉鼠最中」了！由在地老字號和果子專賣店「青木光悅堂」與專門從事獨特商品企劃的京都企劃設計公司「株式會社2時」共同合作推出。身在抹茶故鄉的京都，當然少不了抹茶風味的商品了！於3月26日推出了嶄新「抹茶風味倉鼠最中」，在青木光悅堂官方網店、各實體店鋪及青木光悅堂直營店「幸悅庵」等開始銷售。



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▲圖片來源／株式会社青木光悦堂

京都療癒伴手禮「倉鼠最中」抹茶新風味登場

一登場便引爆話題的療癒系伴手禮「倉鼠最中」，不僅擁有萌度爆表的倉鼠最中餅，還主打「動手DIY」，自己的倉鼠最中，自己製作！除了照著店家提供的材料製作外，也可以發揮創意，打造個人風格的專屬最中，增添趣味性。



▲圖片來源／株式会社青木光悦堂



本次新登場的抹茶風味倉鼠最中，嚴選來自宇治的抹茶製成內餡，並附上抹茶金平糖或蜂蜜金平糖，作為裝飾。

▲圖片來源／株式会社青木光悦堂



消費者可自行將風味清爽的抹茶餡料填入倉鼠最中餅裡，蓋上後再將抹茶金平糖或蜂蜜金平糖，放入倉鼠的手中，可愛的倉鼠最中就此誕生。



▲圖片來源／株式会社青木光悦堂



帶有香氣的酥脆最中餅與抹茶餡料相得益彰，不僅外觀精美，味道十分講究，包裝也相當精緻，非常適合致贈喜歡抹茶或是倉鼠的友人。

▲圖片來源／株式会社青木光悦堂



此外，動手DIY的過程中除了能依照個人喜好增添餡料的份量外，還可以自行添加喜歡的配料，像是加入香草冰淇淋等，打造冰冰涼涼的涼爽最中，增加口感與風味。



▲圖片來源／株式会社青木光悦堂

■販售資訊售價：2個 860日幣(含稅)/6個 2,000日幣(含稅)販售店舖：▼京都站【6個】：グランドキヨスク京都、ギフトキヨスク京都中央、ベルマートキヨスク京都、プレシャスデリ ＆ ギフト京都【2個】6店舗：グランドキヨスク京都、ギフトキヨスク京都、ギフトキヨスク京都中央、ベルマートキヨスク京都、ベルマートキヨスク京都上りホーム、プレシャスデリ ＆ ギフト京都▼青木光悦堂 直營店・幸悦庵【6個入】【2個入】地址：京都市山科区大宅御所田町30番地3營業時間：10：00～15：00（六日國定假日除外）