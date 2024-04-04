喝的是雞湯、吃的是美味！因為喜歡喝雞湯、所以有雞湯大叔，這一次雞湯大叔推出全新季節限定主題「雞湯BISTRO」，從讓人喜歡到不行的「松露野菇湯」、再到讓人可以拉一百次絲的「莫札瑞拉起司」，當然也少不了「義大利餃」、「松露雞肉漿」，就是要讓喝雞湯、也可以喝出新高度。
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首推就是「湯頭」，雞湯大叔這一次的限定湯頭「松露野菇湯」以老母雞和大量蔬果熬煮的招牌黃金雞湯為底，加入松露野菇及歐陸食材燉煮至濃郁鮮甜。上桌時會隨鍋附上香蒜麵包、讓大家能沾著湯汁送入胃，簡直不要太快樂，「湯控」一定要喝。
此外，附餐首選「主廚特製-培根醬鳥巢麵」，嚴選義大利杜蘭小麥粉手工製成的鳥巢麵，拌入由主廚特製、濃郁到不行的培根醬汁。醬汁中的洋蔥在炒製過程中釋放出的甜味，搭配香氣逼人的脆口培根，與鳥巢麵交織出一道令人垂涎欲滴、美味直達天際的料理。
還有怎麼可以沒有「綜合義大利餃」，是義大利傳統家常餐點，有內餡扎實飽嘴的牛肝菌，一口咬下香氣直衝腦門。也有濃郁的起司滾煮後在餃裡化開，Q彈麵香有嚼勁的餃皮，在口中爆發美味碰撞，真的會愈吃愈喜歡。
同時，好吃到炸開的「松露雞肉漿」，雞腿肉、雞胸肉的完美比例佐松露及辛香料調味，想吃多大顆自己動手做，彈牙又鮮美的滋味，堪稱最強「雞肉丸」。還有「涮莫札瑞拉起司」，這款讓起司控暴動的餐點，特別為大家選用適合涮煮的厚片起司，久煮化開在湯中，可以讓湯更添稠甜奶香，煮到半熟、還可以拉絲千百回。
雞湯大叔 限定新品
松露野菇湯、主廚特製-培根醬鳥巢麵、綜合義大利餃、松露雞肉漿、涮莫札瑞拉起司
雞湯大叔 訂位資訊
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