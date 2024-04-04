最寵桃園人的台茂！台茂對於桃園人而言，不僅僅是老字號購物中心，近年來開幕的台茂公園更是成為小朋友的放電好去處。這次為了歡慶兒童節到來，在兒童清明連假期間推出各式各樣活動，無論是大小朋友都愛的美食市集、超震撼的300秒低空煙火，還是小朋友心中超級偶像「超人力霸王見面會」，讓人在四天連假中衝台茂放空一下。







超過5千坪的公園綠地、被譽為桃園最好玩共融式兒童遊樂場的台茂，在兒童清明連假中，推出四大主題活動，4/4當天晚間19:45 在現場施放絢麗兒童節煙火秀，超低空煙火炸量整片天空，震撼到不行。4/5下午三點則是有超人力霸王布雷薩&阿斯加隆見面會；4/6當天邀請到街頭藝人和市集餐車坐鎮，在戶外綠地草皮上舉辦親子野餐派對。







而4/5至4/7期間還有「兒童節市集」，請到排隊人氣王「方人也鮮奶麻糬」、「那個彩色地瓜球」打卡甜點之外，還有網路號稱神秘餐車的「胖子修餐車」，也獻上古早味鹹豬肉、米腸的組合餐。還有韓式辣炒年糕、韓式炸雞和各式文創小物等，不僅好吃、又好買。



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台茂公園X親子兒童節 活動資訊

活動時間：2024/4/4~4/7

活動內容：

4/4 晚間 19:45~19:50 兒童節煙火秀

4/5 下午15:00~15:40 超人力霸王布雷薩&阿斯加隆見面會

4/6 下午公園綠地的大型親子野餐、街頭藝人表演、市集餐車

4/5至4/7 兒童節市集

