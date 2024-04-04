抹茶控心中不可被取代的必吃抹茶「宇治抹茶」，7-ELEVEN懂抹茶控心中所想的，特別在4/3推出宇治抹茶季，使用日本進口森半製茶所的宇治抹茶，並與京都府宇治市吉祥物「茶茶小王子」聯名合作出六款必吃新品，其中包含了有抹茶紅豆捲餡土司、抹茶蕨餅蛋糕捲、愛餡大亨-抹茶紅豆白玉軟法、抹茶生乳捲、抹茶生巧克力風味大福、抹茶芋泥泡芙，就是要讓抹茶控吃到停不下來。
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7-ELEVEN攜手「茶茶小王子」推出的抹茶新品之中，最讓人期待的就是「抹茶紅豆捲餡土司」抹茶粉100%使用日本進口宇治抹茶粉，抹茶x紅豆經典搭配，每片厚切達3公分，抹茶搭配蜜漬紅豆，咀嚼中輕品抹茶香氣於嘴中散發。
此外，就是抹茶控必吃「抹茶蕨餅蛋糕捲」宇治抹茶風味的蛋糕捲抹上原味奶霜，包裹抹茶蕨餅，Ｑ彈口感搭配軟嫩蛋糕捲，風味多層次。還有「愛餡大亨-抹茶紅豆白玉軟法」吃一口就愛上，宇治抹茶x紅豆x白玉，最經典的組合，內餡搭配紅豆&整片麻糬，口感豐富、紅豆香甜、尾韻茶味。
甜點控的最愛「抹茶生乳捲」京都宇治抹茶，添加日本直輸鮮奶油加上濃厚抹茶粉呈現抹茶歐蕾風味，讓人怎麼能不愛。「抹茶生巧克力風味大福」京都宇治抹茶鮮奶油搭配抹茶生巧克力，外皮光滑細緻，口感軟Q彈牙。
最後就是泡芙控必吃「抹茶芋泥泡芙」，「京都宇治抹茶」 濃郁茶香，甘甜和澀味恰到好處，用來搭配甜點毫不遜色，搭配大甲芋頭內餡，其香氣濃郁、口感綿Q更是加分，香脆泡芙一口咬下，芋頭與茶香完美融合，口感滑順綿密甜而不膩。
7-ELEVEN X茶茶小王子 抹茶新品
抹茶紅豆捲餡土司 39元
抹茶蕨餅蛋糕捲 42元
愛餡大亨-抹茶紅豆白玉軟法 42元
抹茶生乳捲 59元
抹茶生巧克力風味大福 39元
抹茶芋泥泡芙 69元
7-ELEVEN 抹茶新品 優惠
活動期間：2024年4月3日至4月16日
優惠內容：烘焙指定品項第2件省10元