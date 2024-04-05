全民瘋媽祖，全家最給力！每年都跟著大甲媽祖遶境盛事的全家，今年和大甲鎮瀾宮、新港奉天宮、西螺福興宮3大宮廟聯手，推出三款全新「女神保庇卡」，復古設計閃卡讓人三張全收藏，由媽祖帶給大家滿滿的好運。同時，還推出線上APP女神刮刮樂、女神抽獎趣等活動，大甲媽黃金擺件、16,800元紅利金等好禮大放送。







全新設計「女神保庇卡」共有大甲鎮瀾宮、女神保庇卡、西螺福興宮三款，復古閃卡設計，左右搖晃將顯現宮徽或媽祖肖像，猶如媽祖顯靈的錯覺。每張售價600元，回饋11％66元購物金，讓你的發財金放大再放大。並針對大甲媽祖遶境路線，周邊的全家店舖也將準備方便帶著走的鮮食、麵包與瓶裝水，隨時為信眾補元氣，成為最強補給站。







針對連假期間，全家店舖更精選超過100款人氣商品第二件4折優惠。4/30前會員於實體店舖消費滿168元，還可參加APP「女神抽獎趣」，就有機會把近6萬元大甲媽黃金擺件與16,800元「全家」紅利金帶回家。4/10至4/23期間，全家APP再推「女神刮刮樂」好康3重抽，每張200元、至少可獲得210元「全家」紅利金與Fa點66點，最高則可刮中紅利金400元與Fa點6,666點，快來試手氣。



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全家 女神保庇卡

款式：大甲鎮瀾宮、新港奉天宮、西螺福興宮

售價：600元，數量有限。

內容：內含600元女神保庇卡（無使用期限），加碼紅利金66元（使用期限至2024/5/31止，逾期失效）。



注意事項：

1、本卡可於全台灣地區全家便利商店、沃克牛排、大戶屋、bb.q CHICKEN及IKIGAI 燒肉專門店使用（新光三越百貨及部份門市除外）。

2、本卡可轉儲至Fami錢包，轉儲後本卡視為兌換完畢，無法退回原卡片。

3、詳細使用規範請參閱全家禮物卡官網或活動訊息公告資訊。



全家APP「女神抽獎趣」活動介紹

活動期間：113/04/03(三)∼113/04/30(二) (共4週)

活動內容：活動期間購買指定商品，單筆消費滿168元，並於結帳時報會員或出示APP會員條碼，可獲1次抽獎機會（可累贈）。

獎項：

(1)大甲媽黃金擺件 – 大（1名），市價約6萬元

(2)16,800元紅利金（1名）

注意事項：指定商品不包含菸、代收、代售、代銷、EC、全家行動購、全+1、儲值、兌點趣預購店取等。最終指定商品品項以活動官網公告為主。



全家APP「女神刮刮樂」活動介紹

販售期間：113/4/10 (三) 至 113/4/23 (二)

售價：200元／張

購買路徑：會員APP首頁→熱門消息→女神刮刮樂

注意事項：

(1)限量3萬份，售完為止

(2)會員每日限購3張，單筆限購1張；僅限線上支付結帳。