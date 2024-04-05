怎麼可以這麼可愛！中最萌最療癒咖啡廳「奶泡貓咖啡」開二店了，這一次選在臺中車站舊站內，並於4/3開始試營運、4/12正式開幕。試營運期間消費滿$800即贈「奶泡貓咖啡X臺中驛限定扇」，4/12開幕凡購買開幕限定套餐即贈「奶泡貓站長胸章」乙個，粉絲一定不能錯過。



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台中百年古蹟臺中車站舊站，多了一間可愛又美味的「奶泡貓咖啡」。療癒身心的「奶泡貓咖啡」坐落於旅人交錯的百年建築中，結合臺中車站的調性、更別於奶泡貓咖啡民權店的清透，「奶泡貓咖啡臺中驛店」顯得復古而穩重，更有戴著站長帽的「貓貓蟲咖波」及「奶泡貓」迎接每一位粉絲，要讓粉絲大喊愛了、愛了。







「奶泡貓咖啡臺中驛店」與時光交錯，坐在百年車站內品嘗濃醇的咖啡、彷彿能感受時間的凍結與流動。在這裡還有臺中驛專屬的特選咖啡豆「奶泡貓回驛之旅」，進而發展系列咖啡飲品，藉由其香氣及口感，將大家拉進時光隧道中，細細品嚐屬於臺中驛的靜謐時刻。





此外，擁有百萬粉絲大軍的「貓貓蟲咖波」攜手「臺中驛鐵道文化園區」在臺中百年車站站內舉辦了最萌的「古蹟冒險展」。由咖波帶著拉拉以及狗狗邀請大家進到站內進行一場古蹟冒險。跟著由咖波領軍的冒險隊，一同探索「鐵道之密」、「嶄新記憶」以及「時光探險」等三大展區的秘辛，揭開臺中車站百年古蹟建築的前世今生，揭露更多有關鐵道還有車輛的秘密。



奶泡貓咖啡 臺中驛店

試營運：2024.04.03(三)-4/11(四)周一公休

試營運期間：菜單項目以現場供應為主

正式開幕：2024.04.12(五)開幕

地點：台中市中區台灣大道一段1段1號 (櫃號H10)

活動詳情：https://www.carterislandtw.com/







奶泡貓咖啡 臺中驛店 試營運、開幕優惠

試營運優惠：4/3(三)起消費滿$800即贈「奶泡貓咖啡X臺中驛限定扇」，限定扇只贈不賣

開幕優惠：4/12(五)正式開幕起，凡購買開幕限定套餐（原價234元起）即贈「奶泡貓站長胸章」乙個，套餐數量依每日實際供應量為主，贈品皆數量有限，送完為止。



