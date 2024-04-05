每年春末初夏之際，就是桃園人耍浪漫的時刻！一年一度的「2024桃園彩色海芋季」正式開展，整片浪漫繽紛的彩色海芋，搭配主題裝置藝術、花藝DIY和體驗活動，是網美、網帥每年行事曆上必去景點之一。這次活動擴大升級為「溪海花卉農遊趣」，以春夏秋冬四季都能欣賞到主題花海，打造桃園人最美秘密花園。
今年2024桃園彩色海芋季以「花間遊記」為主題，針對農業新科技自動化定時澆灌裝置、環境監測能力和農用無人機，結合花卉模樣打造擬人化的大型公仔，包括「孤挺花守護星」、「百合魔導師」、「彩芋空警隊」。另外，放大版的海芋、向日葵等巨型花的「繁花秘境」，穿梭在其中猶如來到小人國般。
2024桃園彩色海芋季現場規劃超過14萬株海芋、百合花、孤挺花等春日花卉，百花爭豔的景緻，在「罐子埤展區」還設置法國艾菲爾鐵塔、義大利威尼斯貢多拉船等異國風情打卡裝置，就趁清明連假來去賞花、拍美照。
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2024桃園彩色海芋季
桃園彩色海芋季日期：2024/3/30-4/7
桃園彩色海芋季時間：9:00-17:00
桃園彩色海芋季地點：桃園市大園區聖德北路與田溪路旁農地，溪海休閒農業區
門票：免費
2024桃園彩色海芋季 接駁車資訊
區外接駁車（紅線）
行駛時間：每日8:30-17:30
A18高鐵桃園站 客運轉運站11月臺
A19文智停車場
展區(遊客中心)
平日30min/班，假日15min/班
區內接駁車（藍線）
行駛時間：假日（含清明假期）8:30-17:30