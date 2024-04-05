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快衝桃園拍彩芋！免費入場「2024桃園彩色海芋季」接駁車資訊先看，超過14萬株花海浪漫打卡。

2024-04-05 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：2024桃園彩色海芋季 人氣：22
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

每年春末初夏之際，就是桃園人耍浪漫的時刻！一年一度的「2024桃園彩色海芋季」正式開展，整片浪漫繽紛的彩色海芋，搭配主題裝置藝術、花藝DIY和體驗活動，是網美、網帥每年行事曆上必去景點之一。這次活動擴大升級為「溪海花卉農遊趣」，以春夏秋冬四季都能欣賞到主題花海，打造桃園人最美秘密花園。
2024桃園彩色海芋/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
2021桃園彩色海芋季「海洋奇芋記」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

今年2024桃園彩色海芋季以「花間遊記」為主題，針對農業新科技自動化定時澆灌裝置、環境監測能力和農用無人機，結合花卉模樣打造擬人化的大型公仔，包括「孤挺花守護星」、「百合魔導師」、「彩芋空警隊」。另外，放大版的海芋、向日葵等巨型花的「繁花秘境」，穿梭在其中猶如來到小人國般。
2024桃園彩色海芋/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
2024桃園彩色海芋/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

2024桃園彩色海芋季現場規劃超過14萬株海芋、百合花、孤挺花等春日花卉，百花爭豔的景緻，在「罐子埤展區」還設置法國艾菲爾鐵塔、義大利威尼斯貢多拉船等異國風情打卡裝置，就趁清明連假來去賞花、拍美照。

推薦閱讀：桃園煙火市集！台茂限定「美食市集、300秒低空煙火秀」快閃登場，連假就到台茂放空去。
2024桃園彩色海芋/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
2024桃園彩色海芋/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。


 

2024桃園彩色海芋季

桃園彩色海芋季日期：2024/3/30-4/7
桃園彩色海芋季時間：9:00-17:00
桃園彩色海芋季地點：桃園市大園區聖德北路與田溪路旁農地，溪海休閒農業區
門票：免費
 

2024桃園彩色海芋季 接駁車資訊

區外接駁車（紅線）
行駛時間：每日8:30-17:30
A18高鐵桃園站 客運轉運站11月臺
A19文智停車場

展區(遊客中心)
平日30min/班，假日15min/班

區內接駁車（藍線）
行駛時間：假日（含清明假期）8:30-17:30

 

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