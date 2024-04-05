台北寒舍艾美酒店為了提供信義商圈上班族更多餐飲選擇，特別打造全新時尚美食外帶區「Drip & Dough」，並以「城市休憩站」的概念為定位、嚴選超過160種商品，同時更引進香港知名冠軍咖啡品牌「Cupping Room」，讓吃美食、喝咖啡，可以很時尚、很簡單、很有味道。



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時尚美食外帶選品店「Drip & Dough」每日提供台北寒舍艾美廚藝團隊現做的美味麵包與蛋糕，平日早上8時起就有販售麵包，包含「海鹽奶油捲」鬆軟可口帶有淡淡的鹹味跟奶油香氣，「湯種山形吐司」是來自去年日本神戶的熱門麵包店récolte的主廚松尾裕生來台客座交流時所保留的商品，由於添加了魯邦種酵母，因此麵包濕潤、鬆軟，口感Q彈飽滿。「太妃糖榛果肉桂捲」選用香氣濃厚、口感溫和的荷蘭肉桂，並將濃純的黑糖揉進餅皮，表皮撒上焦糖後進烤箱烤至表皮微脆，微甜不膩口、意猶未盡。



此外，還有主廚發揮創意特別將麵包與甜點加入Cupping Room的咖啡元素，讓美味華麗升級。每天限量供應10份的「咖啡奶油螺旋麵包」每個120元，復古造型充滿童趣，發揮創意將來自香港Cupping Room的Attaboy風味咖啡原液融入餡料，搭配以老窖機魯邦種製作而成的麵包體，口感鬆軟濕潤，烘烤過後可以品嘗到香甜墨西哥脆殼以及滿溢的奶油香緹，每一口都散發著濃郁的咖啡香氣，最後點綴上一抹綿密絲滑的巧克力甘納許，令人回味無窮。





Drip & Dough每日11時起開始販售冷熱輕食與餐盒，讓信義區的上班族中午用餐有更多元的選擇，主廚推薦包含奢華饗宴龍蝦美味的「波士頓龍蝦潛艇堡」，外層使用艾美點心房自製的布里歐麵包，散發輕盈的空氣感與奶油香氣，搭配極鮮美味、肉感細緻的頂級龍蝦，口感豐富有層次，混合著千島醬與蝦夷蔥等調味，每一口都是香濃幸福滋味。



「BBQ爐烤牛肉三明治」選用整塊肋眼牛排以芥末籽醬醃製入味，低溫烘烤兩小時，呈現外焦內嫩的多汁口感，片成薄片後搭配上清甜焦化洋蔥、酸黃瓜、墨西哥辣椒等配料，結合奶油香煎後的酸種麵包與酸辣的阿根廷青醬，讓舌尖滿載油脂的同時，卻又來帶清爽辣脆等多層次口感。





還有專為女孩們打造的「黑芝麻蔓越莓優格」，黑白顏色對比十分吸睛，以新鮮的台灣黑芝麻和酸甜的蔓越莓為主角，黑芝麻帶來了濃厚的香氣和獨特的堅果風味，而蔓越莓則散發著清爽的酸甜滋味，兩者相互融合於新鮮順滑的無糖優格當中，彷彿是一場味蕾的派對。



以及「藍莓玉米片優格」選用新鮮藍莓與營養豐富的玉米片，為清爽的無糖優格帶來天然的甜美果香及爽脆口感。此外，富含維生素C的藍莓被譽為抗氧化超級水果，再加上玉米片提供豐富的膳食纖維，不論是做為早餐或下午充飢小點，都能為一天注入滿滿活力。





最後就是寒舍集團特別引進香港知名咖啡烘焙品牌「Cupping Room」的咖啡豆，精品咖啡帶給消費者全新的體驗。其中特別推薦以Attaboy混合豆精萃的「經典黑咖啡」，感受清新花香與巧克力的尾韻，展現豐富層次與細膩口感，以及台灣限定混合木質調蜜香的「琥珀蜂蜜咖啡」、濃厚香醇的「靜岡抹茶生椰拿鐵」，為愉悅時刻帶來美好回憶。



此外，「精選臻藏．祕魯藝妓」以高品質與特殊風味而揚名的藝妓咖啡，因結合來自秘魯北部地區的風土，而產生紫羅蘭、橙子、蜂蜜以及烏梅的豐富滋味。不僅如此，繁瑣的處理工藝更將藝妓發揮的淋漓盡致，在水洗處理前需經過24小時的乾發酵後，再進行15-20天的乾燥，最終才可以獲得一個富含水果風味與花香的藝妓咖啡。



寒舍艾美Drip & Dough新開店優惠

活動期間：4月1日至4月30日

餐飲優惠：於Drip & Dough買咖啡奶油螺旋麵包搭配指定咖啡享8折。

住房優惠：入住寒舍艾美「品味Drip & Dough」住房專案，加1元享咖啡與甜品。

線上優惠：寒舍生活APP推出咖啡買十送一。



寒舍艾美Drip & Dough

電話：02-6622-5812

地址：台北市信義區松仁路38號