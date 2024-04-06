搶攻台中國旅商機！台中李方艾美酒店即日起至4/29提前展開春季線上旅展，並且推出限時下殺優惠、滿額好禮，其中包括住宿券單張就享優惠，住宿套票限時2.7折優惠，再加碼贈送住宿券、雙人下午茶券。此外，經典餐券也推出獨家組合方案和全新菜色，限時6.1折優惠。
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在住宿方面，經典雙人房含早餐平日僅需NT$5,388，並且購買三張即可獲贈雙人英式下午茶券乙張(價值NT$1,408)、購買十二張更可額外獲得平日住宿券乙張(NT$18,000)及雙人英式下午茶券三張(價值NT$4,224)，最高現省NT$173,568。
除住宿優惠，台中李方艾美酒店首次推出全新菜色套餐優惠券，其中一樓北緯二十四推出超值現金抵用券套票，再加贈百元現金券，持抵用券消費再享整單免服務費禮遇。二樓新食譜全日餐廳則首次販售午晚餐自由搭配套票，限時7.6折優惠。三樓樂美中餐廳更推出全新菜色的雙人龍蝦套餐，僅需NT$1,600(原價NT$2,618)，直接現省千元。
台中李方艾美酒店2024春季限上旅展
活動時間：04/01-04/29
官網線上：https://lemeridien.pse.is/2024ATTA
訂購專線：04-2224-0888