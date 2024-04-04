湳洋龍蝦玩偶告訢我，只要以「湳洋龍蝦玩偶」擲出9個聖筊，今天這一單「湳洋鍋物」請客。「黑浮國際餐飲集團」旗下主打奢華南洋風味的火鍋品牌「湳洋鍋物」，推出「擲龍蝦筊，湳洋請客」優惠活動，就是要讓火鍋控跟風來吃鍋、搶優惠。



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根據調查指出，台灣鍋物控1個月吃1次以上火鍋的受訪者佔85.6%，更有高達33.4%的民眾每週都會吃1次火鍋，火鍋早已成為台灣人重要的餐飲選擇之一。「湳洋鍋物」看好商機，首創以整隻龍蝦熬煮「醇椰冬蔭龍蝦鍋」湯頭，搭配日本鹿兒島A5黑毛和牛、西班牙伊比利霜降松阪豬、印尼根島生態蝦等高級食材，火鍋與南洋風味一次滿足。





頂級南洋主題火鍋「湳洋鍋物」，除了火鍋湯頭以手工方式搗製東南亞空運來台的香茅、檸檬葉、南薑等南洋天然辛香料；更嚴選頂級海鮮、珍稀肉品與新鮮蔬果，以及老饕必吃手作漿滑等鍋料搭佐煨煮。並且，除了喝得到珍稀湯頭外，南洋獨門料理在「湳洋鍋物」也吃得到，包含了有「醞烤沙嗲雞肉串」、「泰奢炙烤松阪豬」、「古法鹽焗泰國蝦」等多款主廚特色南洋開胃佳餚，以及特別研發的「曼谷泰奶酥菠蘿生乳捲」、「山崎樽熟成梅酒巴斯克」等甜點。





同時，「湳洋鍋物」近期更提供廣受小資族、上班族好評的商業午餐。「個人商午鍋宴」平日中午只要350元起，肉盤分量相當足夠，絕對不怕吃不飽。商業午餐還有今年一月剛上市的最新款湯底「星馬蝦醬叻沙鍋」，以獨門香料嶄新詮釋馬來西亞經典風味，要讓高雄鍋物控、想吃鍋就吃鍋。







湳洋鍋物 成為湳洋陳 Great 林，吃得比他香

活動日期：2024/4/1（一）-2024/4/30（二）

資格對象：每開一鍋即具備參與資格，每鍋至多兩位顧客參加「以湳洋龍蝦玩偶擲筊活動」。

活動內容：

活動期間，顧客內用消費開鍋，即享有參與活動資格；並完成以下條件獲得指定獎賞，詳見下方說明:

參與獎 凡是參與，即使沒有擲出聖筊（例如：笑筊/陰筊/立筊）贈『湳洋霜淇淋』（價值59元）

3個聖筊獎 連續擲出3個聖筊 贈『日本鹿兒島A5 黑毛和牛』

6個聖筊獎 連續擲出6個聖筊 贈『鮮活波士頓龍蝦』（價值1280元）

9個聖筊獎 連續擲出9個聖筊 全單免費



湳洋鍋物 訂位

電話：07-5522555

地址：高雄市鼓山區美術東六街268號