不要說秘書了，就算是同事聚餐、老闆請客、招待客戶，往往就是一個小腦袋瓜兒、就是不知道有什麼適合的桌菜、又不能太貴、也不能沒有誠意，新派粵式料理「玖尹」看見需求，自開幕以來一直都「懂大人」想要的「大人味」，這一次推出全新春季平日限定合菜料理一次滿足老闆、客戶、同事的聚餐需求，秘書不累了。
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本次玖尹的「春季平日限定四人合菜】，匯集招牌港點與滋味清雅宜人的海陸料理、共十道合菜。其中，「黑白雲耳拌酸辣腐竹」以川菜怪味雞為發想靈感，加入藤椒油、辣油、芝麻醬等調製結合酸、甜、辣、麻、香五種風味的怪味醬，以青翠黃瓜絲鋪底，拌入富含鐵質的黑雲耳、膳食纖維豐富白雲耳及豆香溫潤的腐竹，清新爽脆、酸辣開胃。
還有「日本帶子燒賣皇」加入蝦仁、豬里肌肉、花菇製成的內餡鮮香可口，鋪疊日本生食等級干貝，綴以鹹鮮魚卵，入口甘鮮柔嫩干貝與鮮美蝦仁、飽滿豬肉、滑嫩香菇交融出多重口感與香氣，是玖尹經典港點。以及「天麻核桃龍虎斑」選用有助清熱解毒、養心安神的中藥材「天麻」加入雞湯搭配鮮活龍虎斑清蒸，最後撒上烤核桃碎增添口感與堅果暖香，甘鮮細嫩魚肉結合藥膳甘香，溫和鮮爽。
當然不能錯過「烏參上湯娃娃菜」選用古法醃製的紅土鴨蛋，炒至起泡加入雞湯呈現金黃色澤與濃郁風味，融合娃娃菜的清甜、烏參膠質、蝦乾鮮甜與火腿鹹香，小巧剔透的鵪鶉皮蛋增添濃醇口感，更為經典料理注入新意。「松露香脆海鮮炒飯」加入黑松露、鮮蝦、干貝、花枝與米飯以大火快速翻炒，烈火產生之鑊氣讓黑松露獨特芬芳氣息與濃郁滋味更為凸顯，炒飯粒粒鬆香分明，入口滿是甘鮮與松露濃香，上層撒上以油爆法製成金黃脆米，增添口感層次。
玖尹 2024春季平日限定四人合菜單
黑白雲耳拌酸辣腐竹
咖啡伊比利捲
日本帶子燒賣皇
金勾鹹水餃
時日養生例湯天麻核桃龍虎斑
噶瑪蘭豬里肌佐紅醋栗莓果醬
烏參上湯娃娃菜
松露香脆海鮮炒飯
推薦季節美點
玖尹Royal Joying Soirée 訂位
電話：02-2508-2700
地址：台北市伊通街39號