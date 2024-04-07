老闆會問今天去吃？那就代表老闆重視這一次的聚餐，為了讓行政秘書們可以幫長官們安排到最適合的用餐環境及料理，米其林指南一星「雅閣」中餐廳，即日起推出春季新菜單。主廚鄭國雄師傅以花和瓜果類等春季意象與食材為主題，更換將近六成的菜單， 並以清新爽口、提振食慾的口味為設計主軸，匠心獨具打造春季限定料理。
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擁有超過25年豐厚廚藝經驗的鄭國雄主廚以在經典老菜中融合創新巧思的「新派粵菜」見長，不斷在道地的粵菜本質中探索新的可能性。此次春季的七道式季節套餐，便是鄭主廚以別出心裁的創意呈現春季清爽、溫潤的暖心佳。
一星「雅閣」中餐廳春季限定套餐，包含酸香清新的「玫瑰果醋白玉」、香辣開胃的「鮮花椒元蹄盒」，以及特別使用春夏清新的菊花燉煮的「杭菊海螺燉花膠」、鹹香鮮美的「豉油皇焗龍蝦」，口感層次豐富的「蔥燒蜂巢百花雞」、時令清爽的「元貝皇杞子燴水瓜」與鑊氣十足中仍保留淡雅滋味的「叉燒蛋白藜麥炒飯」等，為賓客打造春季繽紛盎然的必吃美食。
一星「雅閣」中餐廳春季限定套餐
官網訂位：https://walkr.tw/IJNeE4Z6
春季套餐：每位4,280元+10%
地址為：台北市敦化北路158號3樓