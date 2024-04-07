莆田就是一間讓人吃過一次就不會忘的美食餐廳，在新加坡擁有米其林一星的「莆田」，這一次為了讓台灣的老饕們品嚐到最美味的一星功夫菜，一口推出極上盛饌海陸盆菜、鮑魚饞燒東坡肉、鮮貝燴絲瓜、青龍雙椒小炒肉等七款新菜品，同時4/1-4/30加入王品瘋美食App會員，還可以現領300元新菜體驗金、搶攻老饕們聚餐清單。



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米其林一星的新加坡品牌「莆田」2024最新菜單，首推「極上盛饌海陸盆菜」嚴選智利鮑魚、日本干貝、蝦子、豬蹄筋等盛饌，搭配老母雞、豬大骨、蛤蜊、干貝等10多種食材熬製的湯底煨煮，一次吃盡奢華海陸。另外還能佐統一好勁道系列的千羽拉麵，Q彈麵體吸附飽滿湯汁，入口迸發濃郁極鮮味。





另一道鮑魚饞燒東坡肉，則選用台灣豬五花，大火煸炒搭配秘製香料與醬汁，熬煮至肉質軟嫩，也加入智利頂級鮑魚添鮮味，特製醬汁還能搭配酥脆鍋巴，增添口感層次。無辣不歡的老饕，則是可以點青龍雙椒小炒肉，將青龍椒與青辣椒入鍋乾煸、加入豬肉片拌炒，煸出椒香後，再搭配智利頂級鮑魚大火翻炒，起鍋再嗆花雕酒，增添香辣滋味。







新加坡「莆田」2024新菜單7道功夫菜搶先看

極上盛饌海陸盆菜 / 1,088元、鮑魚饞燒東坡肉 / 498元、青龍雙椒小炒肉 / 298元、香酸金湯肥腸 / 328元、鮮貝燴絲瓜 / 268元、翡翠瑤柱粥 / 268元、黑蒜老鴨煲 / 318元



新加坡「莆田」2024新菜300元加菜金

活動期間：4/1-4/30

活動內容：註冊王品瘋美食App會員，能獲得300元新菜加菜金，凡內用套餐即可使用。

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