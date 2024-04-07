要真的懂吃中華料理，就一定不能錯過JR東日本大飯店台北「凱華樓中華料理」。凱華樓由曾榮獲中華與歐洲廚藝金牌之榮耀的楊德興主廚負責掌勺，打造出正宗的中華宮庭料理，其中又以「黃袍北京烤鴨」堪稱烤鴨控必吃清單。同時，為了讓更多人認識中華宮庭料理即日起-4/30，再加碼設籍台北市中山區再享有85折獨家優惠。



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烤鴨控一定不能錯過的必吃烤鴨「黃袍北京烤鴨」，楊德興主廚為了讓老饕們吃到最正宗的味道，多次赴北京學習掛爐烤鴨技術，在凱華樓選用3.3至3.5公斤的櫻桃鴨，不用辛香料水而改用麥芽糖水幫鴨皮上糖色，完全靠鴨的原汁原味和師傅的燒烤功夫。除了享用片皮鴨的美味外，饕客也可選擇烤鴨二吃或三吃。



其中，「爆炒鴨架」淡淡煙燻香味引發食欲、「韭黃鴨絲」融合韭菜的香氣與鴨肉的鮮甜令人愉悅、「酸菜鴨骨湯」主廚自製酸菜特有的酸甜清爽，以及鴨骨湯的濃郁鮮香，回味無窮、「花菇鴨骨粥」口感濃稠滑順入口即化，鴨骨的鮮甜滋味與花菇的香氣相互融合，帶來溫潤而濃郁的美味。





此外，必吃清單還有「秋田煙燻蘿蔔圓鱈獅子頭」，獅子頭是揚州名菜，以剁爛的豬肉作料，據說是乾隆下江南時把此菜帶回清宮，後來由於慈禧不愛豬肉，因此以魚肉取代成為宮廷料理。楊德興主廚以圓鱈製作獅子頭加上日本秋田縣著名的煙燻蘿蔔強厚風味使得鮮味提升、風味十足。





還有「胡同它似蜜羊排」選用羊小排精華肋脊部位，肉質鮮嫩多汁，經過特殊的調味入口滿滿的肉香。「冰晶帝王腸」則是以粵菜名點進行改良，將帝王蟹肉鑲入酥脆油條中，裹入新鮮製作的腸粉中，有著Q彈及清透特性，內餡鑲入完整帝王蟹肉的酥炸油條，口感層次更上一階。



最後，還有又名「開水白菜」的「松茸娃娃菜」，據傳慈禧太后因餐餐山珍海味食不下嚥，而研發出這道料理，被提名為「天下第一菜」。主廚以老母雞及金華火腿、干貝、豬骨、瘦肉等熬製高湯，加入豬頸肉、雞肉等熬煮再過濾，清湯明澈如水後再將川燙後的大白菜浸泡蒸熟，讓大白菜吸收滿滿的高湯精華才成就了這道外表樸實內裡精湛的娃娃菜。





當然有大菜、就不能沒有小點，宮廷小點「驢打滾兒」，在製作過程的最後程序撒上黃豆粉及花生粉，有如驢子撒野打滾時揚起的塵土，因而得名。在清朝時被列為宮廷甜點後傳到了民間，也成為北京小點。還有受到饕客喜愛的「凱華拔絲」考究師傅火力控制的平民經典美食。地瓜外脆內嫩，甜香不膩，熱糖漿藉由純人工不停拌扯化作金絲萬縷，有如金髮芭比的髮絲驚豔五感。







凱華樓中華料理 中山區好鄰居享85折優惠

活動期間：3/1~4/30 (除外日 4/4/-4/7)

優惠時段：週一至週四午、晚餐及週五午餐

優惠內容：凡設籍台北市「中山區」任何鄰里的民眾，可享有餐點85折優惠、包廂9折優惠(包廂須達低消、上限12人)(專案優惠不含酒水)

JR東日本大飯店台北 凱華樓中華料理 訂位

電話：02-77500933

地址：台北市中山區南京東路三段133號B1樓（南京復興站旁）

營業時間: 午餐11:30～14:00（最後點餐時間 13:30）/晚餐18:00～21:30（最後點餐時間 21:00）

