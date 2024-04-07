這就是為了大人準備的旅程！天成飯店集團旗下桃園高爾夫俱樂部與朋趣露營車體驗聯合推出「高爾夫假期」住房優惠，即日起至2024年9月30日平日雙人入住每車10,500元，包含曙光號露營車住宿乙晚、再享一泊四食與加贈一位18洞擊球，享受和煦陽光，體驗下場暢打高爾夫。



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天成表示，擁有27洞的桃園高爾夫俱樂部從台北出發僅需40分鐘車程且近鄰國道大溪交流道僅僅10分鐘車程，是許多高爾夫愛好者最喜歡的球場之一。桃園高爾夫俱樂部中東區第一洞756碼，標準桿六桿，為全台灣最長球道，寬廣的綠地視野搭配水池、沙坑，讓擊球更具有挑戰性。



同時，緊鄰桃園高爾夫球場的悅華大酒店，設有76間舒適客房及中西薈萃多元化餐飲服務。全區規劃適合全客群的休閒環境，包含：VR高爾夫體驗(免費體驗1小時)、迷你高爾夫、法式滾球及趣味推桿體驗等，還有住客獨享The Range桃園高爾夫練習場擊球體驗價3盒200元優惠，讓喜愛高球的旅客享受擊球樂趣外，更滿足同行旅客不同的度假需求。





這一次，天成飯店集團整合旗下資源，桃園高爾夫俱樂部與朋趣露營車聯手推出「高爾夫假期」住房優惠，大人可以在高球場上盡情擊球之外，家人同時可以享受奢華露營車體驗，住宿期間每車依人數提供陽光咖啡廳自助式早餐，並全新推出的朋趣主餐升級三選一，內容有「經典美式大拼盤」，包含：軟嫩的燻鮭魚捲佐以松露醬提味，奶油香氣十足的美式炒蛋和新鮮爽口的沙拉搭配優格與手工可頌，為早晨儲備一日活力。「日式鯖魚朝食盤」和風主餐鹽漬鯖魚，以文火慢烤搭配手工日式漬物，豐富營養適合全家大小。



還有最不能錯過的是「古早味台式早餐」Ｑ彈鹹香的碗粿搭配台式滷味小菜，美味升級飽足感滿分。下午食光以野餐籃裝盛，提供各式輕食餐點與飲品，於大自然中體驗野餐樂趣。晚餐則於露營車旁提供BBQ豪華海陸火烤饗宴，與親朋好友動手體驗戶外烹飪樂趣。不單如此，消夜時刻由專屬管家現煮豐富配料的泡麵，各種尊榮禮遇，盡享露營度假的舒適旅程。





此外，同步推出「豪華露營揮桿趣」串聯高爾夫練習場的優惠方案，即日起至2024 年6月30日平日週一至週四，雙人入住雲端號或天馬號每車8,799元起，包含露營車住宿乙晚、一泊四食與The Range桃園高爾夫練習場擊球3盒，讓喜愛高球的旅客輕鬆擁有度假氛圍，享受擊球樂趣歡度美好時光。





朋趣豪華露營車 高爾夫假期住房優惠

優惠期間：即日起至2024年9月30日

曙光號雙人入住（含一位18洞擊球/入住一房）

平日週一至週四10,500元、旺日週五與週日12,500元、假日週六15,900元

專案內容：

曙光號雙人入住乙晚

提供桃園球場18洞擊球乙位

高爾夫假期尊榮內容

不適用Cosmos CLUB會員點數累計

本優惠不適用日期：2024/4/3-4/6、6/8-6/9、暑假7、8月之週六

上述價格均含果嶺、桿弟、電動車、保險、稅金等費用

如為桿弟1對1服務須另加450元/18洞/位，1位下場擊球須依現場狀況安排併組。



陽光咖啡廳自助式早餐、活力主餐三選一(朋趣貴賓專屬)

Bon Bar下午茶野餐體驗(可選擇內用或野餐籃外帶餐食於戶外體驗)

BBQ海陸火烤饗宴晚餐

Bon Bar消夜饗食銷魂現煮泡麵

免費體驗VR高爾夫(每車贈送1小時)

免費使用童樂園、迷你高爾夫、戲水池、健身房、星空電影院等設施(戲水池開放月份為5-10月)

豪華露營揮桿趣住房優惠

優惠期間：即日起至2024年6月30日

雲端號或天馬號雙人入住

平日週一至週四8,799元、旺日週五與週日10,299元

專案內容：

豪華露營車雙人入住乙晚

提供The Range桃園高爾夫練習場擊球3盒

豪華露營揮桿趣尊榮內容

適用Cosmos CLUB會員點數累計

不適用日期：假日週六及連續假日

陽光咖啡廳自助式早餐、活力主餐三選一(朋趣貴賓專屬)

Bon Bar下午茶野餐體驗(可選擇內用或野餐籃外帶餐食於戶外體驗)

BBQ海陸火烤饗宴晚餐

Bon Bar消夜饗食銷魂現煮泡麵

免費體驗VR高爾夫(每車贈送1小時)

免費使用童樂園、迷你高爾夫、戲水池、健身房、星空電影院等設施(戲水池開放月份為5-10月)

