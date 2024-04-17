春暖花開的時節，一定要抓緊時機賞花，來場浪漫盛開的旅行！北台灣有幾個不容錯過的賞花秘境，風格各有異趣。不想移動太遠，就到北投竹子湖欣賞白淨的海芋；想要悠悠散步享受浪漫，可以到古亭河濱公園看醉蝶花；喜歡清幽約會，就到新北瑞芳四腳亭享受桐花私密景點；與閨蜜相約拍氣質美照，就到新竹尖石欣賞繡球花海的粉嫩色彩。
出發前往有各種方式，每一種都有獨到的風格浪漫，而騎歐兜邁前往秘境賞花，既輕鬆又自由，也不擔心塞車難停車。準備出發前，可別忘了先去臨近的 YAMAHA YSP山葉頂級服務廣場，使用預約快速保養服務調整車況到最佳狀態，歐兜邁出遊更安心自在 https://lihi2.com/gx6LE
①白色海芋｜台北後花園「竹子湖海芋季」提前滿開拍美照去
每年這個時候，竹子湖的海芋和繡球花就會陸續盛開，但今年因為氣候原因，竹子湖地區的海芋盛況提前了許多，想去的朋友可要把握好時間。此外在花海中發現一些小巧可愛的打卡裝置，像是棉花糖、棒棒糖和冰棒，非常適合和朋友們一起自拍，留下美美的照片....<點我看更多內容>
②醉蝶花｜古亭河濱公園醉蝶花花海｜近臺北市客家文化主題公園跨堤平台
每年這個時刻到5月中旬，就會進入醉蝶花的盛開期，騎車前往臺北市客家文化主題公園，漫步穿過跨堤平台就能發現成片的醉蝶花，運氣不錯的話還能在途中欣賞到艷紫荊，盤坐在平台讓自己身處在花海中好不美麗，超適合在這裡自拍，為自己或家人留下美好回憶！....<點我看更多內容>
③油桐花｜四腳亭福興宮~幽靜清幽小而美的賞桐點
無意間發現了一處隱藏的美麗角落，它最顯著的特徵是附近有一座百年歷史的土地公廟。順著地標走，會看到一片油桐花，發現真的很少有人來賞桐，也許是因為這片花海位於高架橋下，或者油桐樹生長得太高大，難以親近。但也正因為如此，油桐花才能夠更加自然地盛開，為這個角落增添了獨特的美麗氛圍。....<點我看更多內容>
④薰衣草｜薰衣草森林新竹尖石店
假日往哪去？跟著Walker一起到尖石薰衣草森林賞花趣吧。這裡有色彩繽紛的繡球花開始綻放，而藍色、紫色、粉紅色讓這森林更添美感，在入口處附近就能聞到花香，除了美麗的繡球花外，還有咖啡館可以填飽肚子，如果想和家人一起前往建議可以事前訂位唷！把握時間騎車來趟花海冒險吧！....<點我看更多內容>
除了北部花季外，Walker更準備了北中南台灣各地推薦的花卉拍照景點，讓你騎車出遊不卡卡，出遊前後還能順道到 YAMAHA YSP 山葉頂級服務廣場保養維護，讓你的愛車回復的最完美的狀態！
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