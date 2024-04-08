最難預約牛肉麵「門前隱味」要開2號店了！不管你是不是牛肉麵控，都一定聽過、看過「門前隱味」的新聞，每日僅限量30碗牛肉麵、即便預約排到兩年後也心甘情願等吃，但也不減饕客對於門前隱味的愛。這次，為了讓更多饕客方便吃到獨家特製牛肉麵，確定將於四月底、五月初正式插旗台北牛肉麵大本營「西門町商圈」，消息一出便讓饕客期待不已。
▲圖片來源為門前隱味官網、FB粉絲團(以下同)。
門前隱味牛肉麵之所以讓人念念不忘，重要靈魂湯底使用牛大骨、洋蔥、番茄熬煮鮮甜牛肉湯底之外，並添加富有膠質的雞腳、豬皮增添濃郁度。更將萬年老滷汁的概念轉換到熬煮湯頭上，每一天剩餘的舊湯頭都會繼續再加入新的原料熬煮，呈現香濃滋味。
如今，正式公告將於西門町開設二號店，詳細地址更未公布，但從曝光的3D設計圖來看，採用大量木頭。預計在四月底、五月初對外試營運，店內規劃座位數10個以上，比起目前的空軍三重一村門市的吧檯6人更多，換句話說就是相對更好預約。
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門前隱味牛肉麵 西門町店
開幕日期：預計2024年4月底～5月初試營運
地點：台北西門町商圈
座位數：10個以上
售價：289元起