誰說手搖杯喝不到好茶！CoCo都可不只是要讓手搖杯控喝到好喝的烏龍、更要推出比同業更新的烏龍系例手搖杯，要讓茶控發現CoCo都可的烏龍好茶、更要讓手搖杯控不知不覺的喜歡上CoCo都可「21歲輕烏龍」，不苦澀自醞香、每一口都是剛剛好的熟度、每一口都讓人覺得好喝。
推薦閱讀：不等麥當勞奶昔了！全家新品「香草酷奶昔、草莓酷奶昔」59元就有，5款全家甜點新登場吃一輪。
有人說手搖茶的「茶」不是苦、就是澀，不加糖不能喝呀！CoCo都可推出的全新「21歲輕烏龍」系列，就是怕茶控、手搖杯控覺得苦澀，讓烏龍茶的清爽、喝一口就會喜歡。這就是CoCo簡單一杯烏龍、反璞歸真的味道，體驗不苦澀的喝茶日子好時光。
CoCo都可表示，這一次精心研製的21歲輕烏龍系列，少一分清香多一分焙香、減一分青澀增一分熟韻，如春光乍現、如風華初露的21歲。其中「21歲輕烏龍」輕焙茶香風味的烏龍茶，溫潤的茶體滑順的口感，喝一口就讓人靜靜的放鬆下來。
此外，「21輕檸烏龍」喜歡酸酸甜甜系列的茶類飲品，輕檸烏龍則不能錯過，使用新鮮檸檬原汁，酸中帶點果皮香氣，與輕焙烏龍茶融合的恰到好處，再畫龍點晴的加入一片新鮮檸檬果片，酸甜滋味像極21歲的甜蜜初戀。
最後，就是奶茶控一定會愛的「21歲輕乳烏龍」細膩鮮乳香氣融合輕焙烏龍，滑順口感同時在嘴裡融合，口齒回甘同步感受烏龍茶香氣，清爽的風味更是讓人一喝再喝絕不膩口，要挑戰奶茶控的必喝口袋名單、一杯奶茶控不能拒絕的「21歲輕乳烏龍」。
CoCo都可 21歲輕烏龍
售價：$ 30元(中杯) /$ 35元(大杯)
CoCo都可 21歲輕檸烏龍」
售價：$ 45(中杯)/ $ 55(大杯)
CoCo都可 21歲輕乳烏龍
售價：$ 50(中杯)/ $ 60(大杯) (街邊門市)
售價：$ 55中杯)/ $ 65(大杯) (商場門市)