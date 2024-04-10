日本不只冷氣、電子鍋和除濕機等大型家電有名，生活常用的便利小家電也很受大眾青睞。多功能插座T5推出了全新的顏色。T5所屬的TAPKING（タップキング）系列已賣超過150萬個，這款產品配備了高功率USB TypeC端口，可充電筆記型電腦等設備，同時由於設計輕巧，也很貼合商務需求。

T5



▲圖片來源／株式会社ファーゴ





斜插

可傾斜插入的可移動式USB-A端口可說是T5最強的特徵之一。以往插座的角度限制，線都會凹折，長久下來將減少充電線的使用年限，更可能導致內線撕裂，斜插可以減緩撕裂，更能縮減所佔的空間。

▲圖片來源／株式会社ファーゴ





兩面插座

Fargo的T5 插座將藉由LED燈的顏色，區別出USB Type-C端口的充電速度。深藍色是超高速充電、淺藍色是高速充電、綠色則是一般速度，方便使用者估算充電的所需時間。除此之外，T5的插座內建雷擊保護和防止過載的統一開關，安全性大幅提高。最後，T5具有可獨立旋轉的兩用插座，共6個，可防止變壓器太大而影響可充電的裝置數。

▲圖片來源／株式会社ファーゴ





淺色木質調 T5BEWD

文青一定無法抵抗淺色木質調，柔和的木紋質感由不同的木紋所形成，以此打造出真實木材的氛圍。經過多次刨削的表面光滑，仍保留了真實木材的質感，可以和房間內的其他裝潢融合在一起，不再需要藏在盒子裡。



▲圖片來源／株式会社ファーゴ





暗色木質調 T5DW

▲圖片來源／株式会社ファーゴ





純白色 T5WH



▲圖片來源／株式会社ファーゴ

定格容量：15A・100～125V充電用USB（Type C) 2個充電用USB（Type A) 2個家庭用交流插座 6個（可旋轉角度固定為0度、90度、180度）雷擊保護（閃電功能時LED燈亮）防塵入侵蓋（旋轉時可為30度、60度）一體式電源開關（內置過載保護）牆掛式掛鉤孔尺寸：約寬 4cm X 長 32cm X 高 5cm電源線長度：1.8m款式：淺色木質調、暗色木質調、白色價格：9,820日圓含稅