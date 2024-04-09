來去三重賞花、拍美照！新北大都會公園近年來不僅是遛小孩放電的好去處，每年春季花海綻放，更是雙北人放空舒壓的免費景點。春末初夏之際，猶如春日白雪的「白花三葉草」也進入盛開期，超過1.5萬坪的大草坪披上純白的白花三葉草花海，猶如皚皚白雪般的美景，揪大家好天氣去野餐、賞花。







常見於河濱公園草地的白花三葉草，比起一般野草擁有更好的改良土質的固氮能力，有效減低土壤物質流失，成為水土保持的最佳神助手，在春暖花開之際，更成為都市中夢幻賞花秘境，一望無際的純白花海。近日在三重新北大都會公園處，便有超過1.5萬坪的白色三葉草花海盛開，其花語代表「幸運」和「約定」，三片小葉喻指「真愛、健康與願望成真」，若幸運找到四片葉子的話，則代表幸福即將降臨。



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幸福水漾園區 交通資訊

1.捷運：

(1)捷運三重站下車後，走至機場捷運線A2三重站，1A出口出站即可抵達。

(2)桃園機場捷運於A2三重站下車後，1A出口出站即可抵達。

2.公車：搭乘227、264、640、986至捷運三重站下車。

3.自行開車：

(1)台北市忠孝大橋往新北市三重區→中山路匝道→疏洪右岸堤防道路→右轉8號越堤道→左轉疏洪一路(往新莊方向)直行→重新橋中山橋間即可抵達幸福水漾公園停車場。

(2)國道1號(中山高速公路)於五股交流道下→往五股方向→新五路→右轉中興路→沼澤生態區→右轉疏洪一路→高速公路橋下→疏洪荷花公園→重新橋中山橋間即可抵達幸福水漾公園停車場。