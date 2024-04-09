有時候會覺得必勝客是不是創意玩過頭了！但是每一次一有這個想法，又覺得也只有必勝客才能玩出這麼多新吃飯，這一次必勝客推出全新「起司飯圈圈」，第一眼你會以為是烤飯餅、吃一口，濃郁醬汁和豐富配料、爽感爆表卻不膩口，是一款會讓米飯控停不下來的新品。



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必勝客ME BOX獨饗盒推出全新「起司飯圈圈」，結合異國風味醬料、奶香四溢莫札瑞拉起司和混和醬香的香Q柔軟白飯。必勝客起司飯圈圈採用台灣國產100%的CNS一等米，經過特殊的直火釜鍋煮飯系統，讓米飯口感Q彈飽滿，細膩的米粒散發著誘人焦香味。



同時必勝客起司飯圈圈一共有三種口味，其中道地韓式口感「泡菜燒肉」，精選正宗韓式泡菜，配上軟嫩適中的豬肉，微微酸辣口感吃一口就喜歡。還有純正日式風味「炙烤壽喜牛」，嚴選口感柔軟、油花分布均勻飽滿的雪花牛，再淋上以純正日式風味壽喜醬汁與洋蔥拌炒熬煮而成醬汁。以及滿滿鮮美滋味的「青醬海鮮」，選用新鮮蛤蜊與鮮蝦佐上迷人青醬，一口咬下滿滿鮮美滋味，令人讚不絕口。





除此之外，必勝客「霸王功夫雞」推出了兩種全新口味，其中「川味香麻藤椒」將雞腿排、三節翅搭配香麻藤椒風味粉，重現經典川菜味型，造就獨特濃厚的麻辣香氣，強化秘製炸雞的多層次風味。「泰式青檸」將雞腿排、三節翅搭配青檸的果香和酸感調味，加上泰式必備香茅葉的清香，酸甜清爽、開胃又解膩。





必勝客 起司飯圈圈 159元

優惠期間：即日起至4/29、平日外帶

販售地點：全台必勝客門市

優惠內容：平日外帶「起司飯圈圈」免費升級套餐含金黃波浪地瓜條(小) 、百事可樂330ml只要159元；其餘時間為單點159元、套餐184元



必勝客 霸王功夫雞個人餐 149元

優惠期間：即日起

販售地點：全台必勝客門市

優惠內容：套餐含腿排(秘製香料)*1、雞翅(三種口味任選)*1、薯瓣*1、飛想紅茶*1，價格只要149元



必勝客 霸王功夫雞6入樂享餐 349元

優惠期間：即日起

販售地點：全台必勝客門市

優惠內容：套餐含腿排(秘製香料)*3、雞翅(三種口味任選)*3、薯瓣*1，價格只要349元



必勝客 霸王功夫雞8入歡聚餐 449元

優惠期間：即日起

販售地點：全台必勝客門市

優惠內容：套餐含腿排(秘製香料)*4、雞翅(三種口味任選)*4、薯瓣*1，價格只要449元

