被壽司郎可愛到！根據時令海鮮頻繁推出季節限定新品的壽司郎，是許多壽司控的最愛，近日不僅和京都百年抹茶辻利茶舖聯名推出抹茶甜點，掀起話題之外，更悄悄推出限量隱藏版「萌抱壽司便當盒」，將超萌壽司郎吉祥物變成便當盒造型，光是在迴轉台上路過，就被可愛到忍不住下單點一盒。







限量售完為止的壽司郎萌抱便當，共有鮭魚卵熊貓便當、鮪魚小萌獺便當兩款造型，翻肚抱著鮪魚生魚片、鮭魚卵的模樣，讓人吃個迴轉壽司也被療癒到。便當盒中精選人氣豆皮壽司、玉子燒、鮮蝦、鮪魚、鮭魚、鮭魚卵，哄小朋友吃飯就靠這一盒造型便當。







此款便當盒先前已在日本、香港開賣便掀起話題，如今台灣壽司郎也跟進推出超萌便當盒，為內用限定餐點，全台限量一萬份，目前所剩不多想要收藏的話趁早衝去吃。吃完後還可以將便當盒帶回家收藏，並附贈造型伸縮帶方便大家外出攜帶。



推薦閱讀：只要680元！10天快閃「八色烤肉吃到飽」強勢回歸，韓式烤肉、海鮮煎餅、辣炒年糕全都無限吃。





壽司郎萌抱便當

販售時間：即日起至售完為止。

售價：320元

款式：鮭魚卵熊貓便當、鮪魚小萌獺便當

內容物：豆皮壽司、玉子燒、鮮蝦、鮪魚、鮭魚、鮭魚卵

注意事項：

1、即日起至全台壽司郎店內皆有販售。

2、僅限內用。

3、數量有限售完為止 。

4、實際銷售狀況依現場為主。

5、恕無法使用九折券或員工折扣等相關折扣優惠。