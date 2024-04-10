總有人會問「SUBWAY」真的有人吃嗎？其實SUBWAY不只很多人吃、還一直有新品、更是外送平台的熱門外送美食。為了讓更多速食控、上班族、學習們可以認識SUBWAY、也要讓消費者多一個理由吃SUBWAY，SUBWAY潛艇堡專門店推出全新季節限定限時限量「BBQ醬燒手撕豬潛艇堡」，搶攻速食愛好吃的必吃清單。
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SUBWAY潛艇堡專門店一直是許多追求「速度」、「效率」、「健康」的速食控最愛的美食，看似簡單的一個潛艇堡、有著迷人的法國麵包，加點生菜、配著肉，再來一杯飲料、餅乾，這就是許多上班族的午餐、都是許多學生放學短暫解餓的重要一餐。
這一次SUBWAY潛艇堡專門店全新季節限定限時限量「BBQ醬燒手撕豬潛艇堡」，特別使用秘制BBQ醬汁將豬肉醃製入味，鹹甜中帶有煙燻香氣。配菜方用可以選用新鮮大黃瓜、洋蔥絲、青椒絲等清爽的蔬菜調和鹹中帶微甜、以富有美式煙燻風味主廚秘製BBQ醬汁醃製的醬燒手撕豬肉，並配上熱烤至融化的英式切片起司，剛剛好的爽口配上剛剛好的濃郁，每一口都充滿著飽滿的肉汁，溫潤又大氣的經典美式風味。
SUBWAY BBQ醬燒手撕豬潛艇堡
建議售價：6吋 / 售價$140元
限定期間：即日起至6月18日