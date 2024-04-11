天啊！是不是太沒有喝鮮奶了，只知道去日本就一定會每天到便利商品買鮮奶來喝。現在開元食品要讓鮮奶控在家也可以簡單隨手一瓶好喝的常溫保久乳，由奶茶控最愛的紅色瓶身「戀職人鮮奶」推出全新常溫保久乳系列新品「戀職人牛乳」，採用百分百國產生乳、A 級乳源，在家也可以喝到職人牛乳。



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開元食品表示，這一次首次針對終端消費市場推出常溫保久乳系列新品「戀職人牛乳」，精選來自台灣嘉南平原牧場高品質乳源，百分百成分無調整 A 級生乳，透過 UHT 超高溫瞬間滅菌技術，保留生乳重要營養成分。所製保久乳無須冷藏，克服保存期限和冷藏設備限制，為牛奶控提供更方便的常溫飲用選擇。





同時，開元食品的人氣商品「戀職人鮮奶」主要供應國內外星級飯店、連鎖餐飲集團和手搖茶飲體系使用。即日起，推出全新「戀職人牛乳」給廣大喜愛戀職人鮮奶的消費者，在 MOMO 電商購物平台即可購入，享新品上市優惠 85 折起。



此外，樂田麵包屋全台門市同步販售，台北捷運車站內門市均可購買，要讓牛奶控可以隨時輕鬆獲得全面營養支持。「戀職人牛乳」以規格 200ml 常溫即飲小包裝，香醇濃郁，主打一個方便隨身攜帶且不占空間，是早餐上班上課、放學課後或休閒時間的最佳營養好選擇。



戀職人牛乳 200ml 常溫即飲小包裝 販售通路

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