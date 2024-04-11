有旅展、就是到了搶台灣虎航特價機票的時候！2024台北春季旅展將於本週末於台北世貿一館正式登場，作為台灣最多日韓航點的國籍航空「台灣虎航」，也無例外的推出超狂線上線下旅展優惠，不僅可以買到999元特價機票，到旅展現場攤位再加碼送不限航點來回機票，送大家出國度假爽玩。









於4/12~4/15快閃登場的虎航線上春季旅展優惠，首日早上十點正式開賣，全航線單程未稅999元起，連國人最愛的日本線最低也只要1799元飛沖繩、2099飛東京和大阪，亦有高雄出發的航班讓南部旅客出遊更便利。可訂購的旅遊時間從4/12~10/26，恰好橫跨端午、中秋、雙十等假期，善用休假安排出國玩。若在旅展期間完成購票者，至實體攤位出示訂單確認信，加碼送展場限定的「敲可愛虎將手機支架」成交禮。







也歡迎大家到訪台灣虎航春季旅展現場攤位(B610)，只要加入虎航官方FB或追蹤IG即可參加台虎大富翁互動問答遊戲，答對問題者就有機會抽中台灣虎航不限航點來回機票、回饋金最高3,000點不等(價值新台幣3,000元)及日本王子大飯店住宿券等超過4000份好禮。



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2024台北國際春季旅展 活動資訊

活動時間：2024/4/12~4/15

活動地點：台北世貿一館



台灣虎航 2024台北國際春季旅展攤位

攤位：B610

現場活動：加入台灣虎航官方粉絲專頁或是追蹤台灣虎航官方IG帳號即可以參加台虎大富翁互動問答遊戲。台灣虎航不限航點來回機票、回饋金最高3,000點不等(價值新台幣3,000元)及日本王子大飯店住宿券等逾4千份等好禮。

活動頁：https://pse.is/5sdaaa



台灣虎航 2024台北國際春季旅展優惠

優惠活動：全航線單程未稅NT$999起的線上旅展限定優惠促銷價

促銷期間：2024/4/12 10:00~2024/4/15 23:59

旅行期間：2024/4/12~2024/10/26

加碼送：凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2024年10月26日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的「敲可愛虎將手機支架」，每日數量有限，送完為止。