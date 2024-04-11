讓全台北的網美、網帥、咖啡控、美食家都尖叫的吉祥道真的要開幕了！由達永建設打造的全新百貨空間「吉祥道」、專賣幸運的小百貨吉祥道，在整體概念上以食、衣、住、趣：台式排檔、生活選物、共享廚房及獨立書屋，作為四大空間設計亮點。同時，吉祥道更特別邀請了人氣萬秀洗衣店、好島集選品、大吉團餐廳、花花小姐花藝甜品、紅氣球書屋，以及蘆洲在地老店龍鳳堂餅舖進駐，打造最有幸福感、最幸運的小百貨商場。



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而在吉祥道入口處，有Le Moment（瞬設計）操刀的裝置藝術，空間使用大量橘子擺設匯聚成橘子林，象徵著「聚吉」好運。在入口處的設計色彩繽紛的地毯和橘子小沙發，供民眾放鬆交流，同時也能感受「聚吉」所帶來的好運氛圍。





同時民眾想轉轉運，可以前往「轉吉」拱門，這裡設有趣味的設計裝置，可以挑戰連線吉字遊戲，助自己翻轉運勢。此外，設計還包括了一個名為「吉祥放送」的舞台，不僅是拍照打卡的熱點，還會不定期舉辦live表演，將好運與現場的民眾共享。







並且本次吉祥道邀請了30多個品牌進駐，共有10家店鋪，包括萬秀洗衣店、好島集、大吉團、紅氣球書屋、花花小姐和龍鳳堂餅舖等。其中，包含18個社創品牌，我們期望能夠串聯消費者對各種社會議題的關注，推動並擴散正向社會價值影響力。





其中，萬秀洗衣店打造全台首間旗艦店「萬秀洗濯實驗室」，邀請COFFEE LAW進駐創造店中店嶄新型態，將成為咖啡控必拍新景點。還有「大吉團」以厚工創意手路菜為核心復刻以往辦桌文化、果嶼串連在地社創品牌組成「好島集」永續概念店，而「花花小姐」善用食用花瓣與可麗餅、冰品與蛋糕等甜點融合出華麗且新鮮的甜心滋味。



此外，「共享廚房」邀請民眾可以帶食材到現場做料理，藉由一起煮飯、吃飯等日常小事讓陌生人也能享受同個空間下的美好，增加人與人間的互動交流。「紅氣球書屋」以獨立書店結合空間設計為推廣閱讀文化增添更多潛在可能。同時為為歡慶吉祥道4月13日正式開幕，達永建設於開幕日推出吉祥俱樂部系列活動，邀請國語作業簿DJ賴皮舉辦祝你好運俱樂部串燒之夜、萬秀孫代客洗衣 ft. 保庇天后王彩樺live Podcast、洪愛珠作家與龍鳳堂餅舖主理人對談台北漢餅記憶及限定社群兌好禮活動，同時還有11間品牌同步推出開幕優惠。



大吉團 吉祥道開幕優惠

活動時間：4/13-4/30 活動期間

活動內容：

1、到大吉團用餐，凡追蹤大吉團及虎牌啤酒IG，即試飲虎牌冰釀一罐。

2、到大吉團用餐，於Google商家評論或社群打卡分享，贈送飲品一罐。



豚門厚切豬排 吉祥道開幕優惠

活動時間：開幕當日(4/13)

活動內容：凡於FB及IG打卡、發限動設定公開，即可享「厚切豬排套餐-大盛」半價優惠（限量供應售完為止）。



花花小姐Miss hua huaFlower Dessert 吉祥道開幕優惠

活動時間：4/13-4/21

活動內容：

1、開幕期間全品項折10元優惠。

2、開幕期間追蹤分享Instagram或是google商家評論贈送花花棒棒糖「花吉棒」。



好島集 hó-tāi-tsì 果嶼永續概念店 吉祥道開幕優惠

活動時間：4/13-4/27（售完為止）

活動內容：

1、果嶼 鳳梨果醬＋百香鳳梨果醬 NT$520。

2、果嶼 島嶼果風糖磚（消費加價購199元）。

3、picupi挑品 任兩瓶貝殼鈣系列產品9折/任四瓶8折。

4、Wishlite 商品95折優惠。

5、2021社會企業 購買指定商品(老梅肉、青梅果釀、黃梅果釀)即贈1包老梅肉隨身包(可累贈)。

6、茶寶(淨覺茶/潤覺茶）：開運擲筊皂/博杯皂 (招桃花/事業旺/萬事通)開運價$168、靜心艾草檀香皂開運價$168、開運金箔春聯皂(招財/進寶)$268、靜心除穢噴霧(艾草檀香)開運價$368、有艾無礙除穢包開運價$198。

7、長日咖啡 拜拜香3斤1000元。

8、仁舟社會企業股份有限公司 開幕日商品95折。

9、Mijili 買大氣涼拖鞋就送橙淨精油沐浴露。



龍鳳堂餅舖 吉祥道開幕優惠

活動時間：開幕當日(4/13)

活動內容：

1、祝壽組合(壽桃+麵線)優惠價100元 。

2、凡購買就送9折優惠券(下次購物可使用，送完為止)。

3、追蹤IG並分享至限動可獲得舞茶酥乙個。



助六の日常 吉祥道開幕優惠

活動時間：3/30-6/16

活動內容：吉祥道限定開運福袋：福袋單入售價$588內有絨毛購物袋、助六大徽章、寶特瓶長吊繩等價值近千元周邊。



黔妗咖啡館Blossom Cafe 吉祥道開幕優惠

活動時間：4/11-4/18

活動內容：

1、開幕當日全品項9折優惠。

2、開幕期間凡拍照打卡、評論、轉發貼文按讚擇一，享9折優惠並贈送限量耳掛咖啡1包。



restyle2050 吉祥道開幕優惠

活動時間： 4/13 - 4/20

活動內容：restyle2050折扣碼，單筆結帳不限金額，即可享94折優惠。



紅氣球台北心之橋信義店 吉祥道開幕優惠

活動時間：4/13-5/13

活動內容：

1、4/13 開幕當日購書贈送限量空氣鳳梨（限量10顆）。

2、4/13-5/13活動期間單筆消費金額滿$500元，贈送手工書衣一組。



萬秀洗衣店 吉祥道開幕優惠

活動時間：即日起至4/14

活動內容：精緻乾水洗、代洗代烘、所有周邊商品、清酒咖啡全面9折。



COFFEE LAW 吉祥道開幕優惠

活動時間：4/13 - 4/20

活動內容：

1、IG打卡分享：全品項飲品現折30元 。

2、COFFEE LAW 會員全品項9折優惠。



