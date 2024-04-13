誰說出國玩機票很貴，快趁旅展搶特價機票！疫情過後出國人潮大爆發，但居高不下的機票讓有些人卻步，這次恰逢2024台北春季國際旅展，各家航空業者紛紛祭出超狂下殺優惠，除了廉航台灣虎航最低999元、韓籍航空易斯達韓國來回3000元之外，星宇航空、華航、長榮和也紛紛推出最低75折優惠，即便是國人最愛的日本最低也有一萬三有找。







台灣虎航 線上旅展

有旅展、就是到了搶台灣虎航特價機票的時候！2024台北春季旅展將於本週末於台北世貿一館正式登場，作為台灣最多日韓航點的國籍航空「台灣虎航」，也無例外的推出超狂線上線下旅展優惠，不僅可以買到999元特價機票，到旅展現場攤位再加碼送不限航點來回機票，送大家出國度假爽玩。



台灣虎航 2024台北國際春季旅展優惠

優惠活動：全航線單程未稅NT$999起的線上旅展限定優惠促銷價

促銷期間：2024/4/12 10:00~2024/4/15 23:59

旅行期間：2024/4/12~2024/10/26

加碼送：凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2024年10月26日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的「敲可愛虎將手機支架」，每日數量有限，送完為止。



詳細報導：虎航線上旅展來了！999元「虎航特價機票」4天快閃先搶，台北春季旅展現場再送「不限航點來回機票」。







星宇航空 線上旅展

被譽為是精品級的星宇航空，則是在4/26前推出春季線上旅展優惠，只要是10月底前出發的全航線機票，皆可享有8折起優惠，台北飛東京最低一萬三有找、飛新加坡則是10,026元就有。6/15起至10/31除了洛杉磯、西雅圖航線之外，都將換上史努比主題班機，機上用品全都有可可愛愛史努比佔領，萌翻粉絲的心。



星宇航空 線上旅展

購票時間：即日起至 4/26

優惠內容：主打全航線8折起。(出發日限4/15至10/31)





中華航空 線上旅展

華航近日也推出全航線直飛機票促銷優惠，於即日起至4/25期間購買機票即可享優惠，包括最夯旅遊地台北飛東京、大阪最低12,364元起。若想到東南亞曼谷度假則是10,491元起，就連常程線澳洲最低三萬有找；直飛到歐洲羅馬、倫敦、維也納等地四萬有找。並針對母親節祭出香港優惠專案，於5/9前機票未稅3,000元就能帶老媽飛香港吃喝玩樂。



中華航空 直飛機票促銷優惠

購票時間：即日起至2024/4/25

優惠內容：主打全航線85折起。(出發日期限11/30前)



中華航空 母親節香港優惠專案

購票時間：即日起至5月9日。

優惠內容：直飛香港機票3,000元（未稅)起。(出發日期限8月31日前)







長榮航空 線上旅展

長榮航空也針對春季旅展祭出線上優惠，於即日起至4/22期間，只要購買指定航線即可享有75折優惠。從桃園飛北海道札幌來回未稅最低15,621元起，美國航線則是有30,700元起飛西雅圖、33,320元起飛洛杉磯、31,050元起飛舊金山。而高雄－香港則是2,300元有找。



長榮航空 線上旅展

購票時間：即日起至 4/22

優惠內容：指定航線75折起。







易斯達航空 特價機票

韓籍航空易斯達Eastar Jet也推出會員限定促銷機票優惠，於即日起至4/24，推出國際線單程約1,500元、韓國國內線單程約600元等優惠，出發日期為4/15至9/30期間，包含勞動節、端午、中秋和暑假等假期，飛韓國來回三千元即便來個週末快閃也很可以。



易斯達航空 特價機票

購票時間：即日起至 4/24

優惠內容：國際線單程58000韓元起、國內線24500韓元起。(出發日限4/15至9/30)



