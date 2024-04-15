蠟筆小新鐵粉衝康是美！最近蠟筆小新周邊新品不斷，就連廣志老爸也為了歡慶還完房貸推出限定飲品狂歡，讓蠟筆小新鐵粉看到一個、就腦波弱買單。這次和康是美聯手打造「用(新)生活圖鑑」全新加價購，推出19款獨家限定周邊商品，以居家小物為主打，從療癒紓壓妮妮娃娃、小白追劇杯到陶瓷不沾湯鍋等，讓鐵粉日常都被蠟筆小新佔領。







荷包大失血也一樣要買、要收藏的蠟筆小新鐵粉，4/17～6/20保握時間衝康是美搶買獨家聯名款。首推不限金額消費即可加價購的「動物系盲盒公仔」每款公仔盒內都附有經典語錄，紙盒也能變成展示座，有小新、小葵、阿呆和隱藏版四款，穿上萌萌動物裝擺在辦公桌上超療癒。吸水性極強的「造型毛巾2件組」則是有趴著賣萌的小新和小白。







居家生活少不了收納小物，時下最夯的三層收納推車，以簡約莫蘭迪藍色和手繪線條圖騰呈現，當作零食車走到哪推到哪。造型收納箱一次2件組收下，蠟筆小新經典表情和動感超人附上蓋有效防塵。超大絨毛娃偶「妮妮舒壓娃娃」心情低落時抓起來爆打一頓超舒壓。雙面設計的「單人涼感被」則是炎炎夏日必備款。





康是美Ｘ蠟筆小新加價購

活動時間：2024.4.17~2024/6/20

活動內容：於康是美門市以及eShop網購，消費金額滿388元，即可加購蠟筆小新聯名系列周邊商品。（消費金額滿388元即可加購，單筆發票上限6件，數量有限，售完為止）



滿額加價購商品

單人涼感被 加購價999元

妮妮舒壓娃娃 加購價799元

三層收納推車 加購價899元

收納盒2件組 加購價699元

造型瓷盤2件組 加購價399元

陶瓷不沾湯鍋 加購價999元

搖搖擺擺掛鐘 加購價459元

小白追劇馬克杯 加購價299元

存錢筒充電座 599元



消費不限金額即可加購

動物系盲盒公仔 加購價99元/盒

造型毛巾2件組 加購價169元/組



彩妝消費滿額送

滿額788元就送造型收納袋(隨機)



