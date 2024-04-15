邊吃點心邊玩盲盒！微熱山丘以南投山蕉作為主角，打造邊吃邊玩的點心「山丘芭娜娜」，以夾心餅乾、切割出可愛造型，讓人吃之前可以先「剝下」餅乾輪廓，大人小孩都加入「玩食物」的行列。這次微熱山丘推出新的迷你包規格、還有6款動物造型，以盲盒方式開抽，拍IG都可可愛愛。



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微熱山丘「山丘芭娜娜」系列，使用微酸風味的南投山蕉加入可可脂夾心，外層搭配小格子狀waffle餅乾，打造香氣濃郁的吃法。此外更以切割設計，讓人從餅乾上拆出不同造型的小動物，增添趣味。為了讓人更好吃、更好玩，這次微熱山丘特別推出全新6款造型，兔兔、貓貓、狗狗、大象、小鳥，每一片都要拆下來才能知道是哪一款造型。







除此之外，「山丘芭娜娜」更以全新3片小包裝設計，讓人不怕一次拆封吃不完，也更方便隨時帶著走當小點心。在包裝上以「相招」諧音香蕉，也讓大人小孩一起「相招Have Fun」。配合本次新品，微熱山丘也在新光三越中港To Go專櫃打造「山丘芭娜娜主題店」，佈置滿滿香蕉元素，還有超級放大版動物造型餅乾和咖啡杯，人朝聖玩起來、拍起來。





山丘芭娜娜8片裝：280元

山丘芭娜娜3片裝：120元



地址：台中市西屯區臺灣大道三段301號10樓（新光三越 台中中港店）

現在WalkerLand窩客島和「微熱山丘」合作，要送你「山丘芭娜娜小包裝」，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。

● 活動問題：

微熱山丘香蕉主題零食「山丘芭娜娜」以南投山蕉作為主角，打造療癒夾心餅乾。



請問：南投還有盛產哪些水果？請舉出兩個。





● 活動贈品：

◎ 山丘芭娜娜小包裝（3片x2包） 乙 組 共 5 名

● 活動時間：2024-04-15 18:49~2024-04-23 23:59

● 得獎公佈：2024-04-24 17:00 公佈於 窩客島個人主頁

● 注意事項：

(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。

(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。

(3)得獎通知將以窩客島會員基本資料中提供的信箱為聯絡方式，若因個人基本資料有誤而導致未收到通知，並在得獎名單公布後三天內未主動告知未收到信件，將不再進行補寄、得獎名額也不再進行遞補動作。

(4)活動贈送之票券規範，請依照票券上所規定為主。

(5)此活動得獎人相關資料將提供給第三方合作廠商，若不同意將視同放棄得獎資格，亦不再進行遞補動作。

(6)如對活動有任何問題，請「登入窩客島網站>會員中心>活動留言區域」向客服提出，我們將儘速回覆。

(7)主辦單位保留修改活動與獎項細節權利，無須事前通知。



特別說明：

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