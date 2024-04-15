切麥狐狸烏龍麵專賣店4/20正式開幕！一間京都風味的烏龍麵「切麥狐狸」即日起於春大直試營運，百年「丸莊醬油」及「麻膳堂」攜手擁有30年以上廚藝經驗、曾在京都知名烏龍麵專賣習藝的主廚田中修司，共同打造切麥狐狸烏龍麵專賣4/20正式開幕，要給台灣老饕們全新的烏龍麵新口感。
全新切麥狐狸烏龍麵專賣店首店選在台北春大直1樓，有別於台灣消費者耳熟能詳的讚岐烏龍麵，將以關西風京都流風味與老饕們直球對決，並一口氣推出六種烏龍麵品項之外， 同時嚴選當令季節食材設計三品及五品兩款精緻單品可單點或是搭配成較優惠的定食套餐，另如特製牛舌、御佃關東煮、玉子燒等。
其中，「明太子白醬烏龍麵 」嚴選來自九州的明太子、醃製的過程中可是一滴水都不加，全程使用清酒、柚子與羅臼昆布，熟成168小時製成後，加上料理長田中修司的秘製白醬，整碗呈現出明太子淡淡的柚香味與濃濃的白醬香氣，讓烏龍麵條與明太子白醬口感濃郁不分離。
還有，必吃「豆皮烏龍麵」切麥狐狸以京都流派的烏龍麵為特色，麵條、高湯、烏龍麵醬汁被視為製作烏龍麵的三大核心元素。為了追求最佳的口感與味道，精心挑選日本優質的麵條原料並採用傳統製作工藝確保每一口都帶來十足的味蕾體驗和滿足。
同時，在高湯上料理長田中修司堅持使用宗田節鰹魚作為高湯的底料讓每一碗烏龍麵都充滿鮮美的風味，醬汁更是與台灣百年醬油品牌丸莊醬油合作定制了獨特的配方，完美的與京都風味高湯融合，而「豆皮烏龍麵」正式能完整體現這三大核心元素的料理。
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切麥狐狸烏龍麵專賣 推薦必吃
大判狐狸烏龍麵、海老天麩羅烏龍麵、和牛烏龍麵、和牛咖哩烏龍麵、明太子白醬烏龍麵、五色涼烏龍麵
切麥狐狸烏龍麵專賣
地址：台北市中山區樂群三路303號
電話：02-8501-5335