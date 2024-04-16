韓國直送「壓扁可頌麵包」台灣小七開賣了！讓法國人氣到要開告的韓系扁可頌麵包，是近期韓國最流行的打卡美食話題。而最會創造話題的上友食品，將韓國超商賣到翻的「SF韓國壓扁可頌麵包」引進來台，於即日起在全台7-ELEVEN獨家販售，酥脆又帶有奶油香氣的扁可頌，讓人吃一口就停不下來。窩客島也特別整理3大隱藏版升級吃法，讓你在家就能品嚐韓系下午茶放鬆一下。
近期紅遍韓國、甚至台灣業者也紛紛效仿的扁可頌麵包，最早是由韓國某間麵包店廚師發明給女兒的點心，將傳統法式可頌經由多道工序製作成薄片般的可頌，顛覆大家印象中的可頌外型和口感，瞬間在韓國各地咖啡廳和超商掀起風潮。這次從韓國直送「SF韓國壓扁可頌麵包」來台，每一片0.5cm厚度的扁可頌，猶如在吃餅乾般的涮嘴。
目前在全台小七都能買到，新品優惠兩件8折、三件77折，首批限量到貨要搶要快。另外，也特別推薦3大隱藏版升級吃法，簡單淋上蜂蜜、擠上一球冰淇淋、又或是夾入奶油後沾著咖啡品嚐，就算是零廚藝也能輕鬆搞定的韓系下午茶不用飛韓國，在家就能自製。
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SF韓國壓扁可頌麵包 購買地點、售價
販售通路：全台7-ELEVEN 門市
優惠活動：兩件8折/三件77折（原價：$69/單件）
活動期間：2024年4月17日起-5月14日