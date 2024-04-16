簡單一點小心思，就可以讓媽咪開心很久、很久！瞇瞇眼全生乳波士頓派懂子女們的想法，特別在這一年一度可以大膽示愛的節日，帶來了獨一無二的驚喜，推出限定雷雕客製姓名款，致敬心中超人媽咪。不僅是味蕾上的層次享受，更是一份滿滿對媽媽愛的展現，就是要給媽媽獨一無二的愛。
瞇瞇眼全生乳波士頓派不僅外觀設計獨特，而且上面還可以刻上媽媽的名字，要讓媽媽感受到來自家人的用心。吃下去的每一口，不只整個身心都被波士頓派的美味所圍繞，充滿療癒感，更是要用這份特別的母親節蛋糕，讓媽媽感受到子女們的用心、爆棚的幸福感。
並且，瞇瞇眼對於食材的嚴謹與堅持，採用歐洲牧場優質乳源，裡頭含有最上乘的800轉打發全生乳內餡，製作成蛋糕後採用五段式手感烘焙，交織出香甜絲滑口感，令人回味無窮。每一口都彷彿是在品嚐著一份純粹、原始的美味，讓人彷彿置身於美好的記憶之中；在母親節這個特別日子裡更讓媽媽們滿載溫馨與幸福。
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瞇瞇眼全生乳波士頓派 母親節限定款
活動日期：2024/4/8-2024/5/31
活動商品：
(1) 8吋 厚·經典 全生乳波士頓派(母親節限定雷雕版) 療癒價：$688
(2)愛呦限定組 8吋厚·經典 全生乳波士頓派(母親節限定雷雕版)+康乃馨編織花+厚厚·保冷提袋 $920 (原為$987)
官方網站：https://www.mimian.com.tw/