拉麵控一定要注意到，最近有一間「麵匡匡」台式拉麵專賣店如雨後春筍般大量展店，結合台式美味的拉麵專賣店，為拉麵控帶來不一樣的體驗。繼獨家特製「鹹蛋黃金沙拉麵」之後，邀請台灣茶品牌「京盛宇」聯手，推出全新限定「茶語鷄白湯拉麵」，將鐵觀音加到雞白湯中熬煮，打造專屬台灣人的台味拉麵。
主打「生活有匡匡，吃麵沒匡匡」理念的麵匡匡，這次和京盛宇聯名推出限定「茶語鷄白湯拉麵」，基底雞白湯是選用全雞慢火熬煮、帶有豐富膠質的濃郁雞湯，再以京盛宇鐵觀音茶包一同加熱，帶有淡雅茶香的湯底搭上3次熟成的細麵一起入口，整個超涮嘴。還附上一碗共同研發的「茶鷄清湯」，可根據個人喜好調整濃淡度。建議吃法是先聞一下茶鷄清湯、再倒入拉麵中品嚐、最後再享受回甘的滋味。
麵匡匡Ｘ京盛宇聯名「茶語鷄白湯拉麵」於即日起至6/16期間販售，想要吃帶有茶香的拉麵就不要錯過。同時，店內也販售京盛宇鐵觀音茶飲，原價60元，若搭配麵匡匡任一款標準拉麵，可享加購優惠50元。而內湖西湖店也推出獨家免費加麵優惠，只要點選任一款標準拉麵，就可以享有免費加麵一次的優惠。
推薦閱讀：買一送一吃定了！日本人只吃這家「肉的長谷川」起司瀑布漢堡排來了，250元「日本漢堡排」衝台北東區吃。
麵匡匡Ｘ京盛宇 茶語鷄白湯拉麵
期間限定：即日起至2024/6/16
售價：195元
京盛宇鐵觀音 60元，搭配麵匡匡任一款標準拉麵，加購優惠50元。
麵匡匡 內湖西湖店優惠
來店點購標準拉麵，每碗可免費加麵一次。