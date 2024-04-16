鬆餅控心中最強的日式鬆餅「杏桃鬆餅屋」來台灣11年了，這一次杏桃鬆餅屋為了感謝鬆餅控、粉絲們的喜歡，特別推出「歡慶杏桃11周年慶」系列活動，除了有加11元一層再多一層，還有特別版限定迷你鬆餅「杏桃人氣迷你鬆餅塔」期間限定推出，搶攻鬆餅控的必吃鬆餅清單。
杏桃鬆餅屋(uzna omom)以口感扎實鬆軟的厚鬆餅，成為台灣日式鬆餅具代表性品牌。來台營運11年，沿襲創辦人門崎小姐理念，使用北海道小麥粉、北海道鮮奶油等頂級食材烘焙，在台灣擁有許多粉絲、更是許多鬆餅控指定必吃的日式鬆餅。
而為了讓粉絲們們感受到杏桃鬆餅屋新意不斷，特別於4/15至5/12，推出全新限定「杏桃人氣迷你鬆餅塔」，一次呈現雙口味的迷你版鬆餅，把經典直徑9公分的薄鬆餅變身迷你版，在直徑6公分的小巧薄鬆餅裡夾入酸甜蔓越莓，並點綴品牌象徵的糖漬杏桃呈現，另一款則是將日系抹茶鮮奶油與紅豆餡搭配，並加入Ｑ彈白玉點綴，再裝飾著以數字11設計的手工餅乾，與經典uzna omom字樣巧克力手工起士餅乾的加乘下，更顯週年慶歡樂氛圍。
此外，還有夏季限定「雙色哈密瓜冰淇淋厚鬆餅」，在厚達4公分的厚鬆餅上，放上新鮮綠肉和紅肉兩種哈密瓜為擔當，層疊著橘色哈密瓜醬、奶油乳酪以及哈密瓜口味冰淇淋，達到超級「哈味」的迷人氣息。另一款「雙色哈密瓜冰淇淋薄鬆餅」，除了有經典的北海道鮮奶油增添滑潤口感，另外以優格、酸奶與奶油乳酪製作調配的限定醬汁，再加上整塊哈密瓜的滿足感，肯定讓哈密瓜控為之瘋狂。
除了哈密瓜季節鬆餅之外，還有「哈密瓜氣泡飲」透明的玻璃杯中，滿滿的綠肉與紅肉哈密瓜漂浮於其中，基底則以自家製哈密瓜醬調配，風味香甜爽快。帶有奶香的「哈密瓜歐蕾」在哈密瓜飽滿香甜的氣息裡，加入了鮮奶的清新乳脂風味，層次豐富卻不過膩，很適合午後來一杯，讓心情增添一抹明耀色彩。
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杏桃鬆餅屋11元加1層
活動期間：4/15至4/18
活動內容：只要點單層「蘇芙蕾厚鬆餅S」再加11元，立即升級雙層「蘇芙蕾厚鬆餅W」，一次品嚐雙倍厚滿足。
杏桃鬆餅屋夏季新品
開賣日期：5/1起
季節新品：雙色哈密瓜冰淇淋厚鬆餅/320元、雙色哈密瓜冰淇淋薄鬆餅/320元、哈密瓜歐蕾/220元、哈密瓜氣泡飲/180元
杏桃鬆餅屋
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