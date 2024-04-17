對於鐵道迷來說，日本列車真的是有如神一般的存在，其中「寢台列車」又是一生一定要搭過一次。這一次可樂旅遊推出日本頂級寢台列車「曙光瑞風號」10/28出發之28席次包車專列，6天5夜深度行程、除了搭配航空商務艙，並安排入住京都Park Hyatt、威斯汀都酒店外，更規劃使用「九州七星號」設計師水戶岡銳治操刀規劃之奢華巴士「YUI PRIMA」，讓行程再升級，鐵道、陸路雙奢華體驗，超限量席次將於4/18上午9點正式開賣。
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可樂旅遊表示，「曙光瑞風號」共10節車廂，設有13間「皇家雙人房」以及1間「頂級套房」。皇家雙人房內裝採用山陰山陽地區５個縣的木材設計，並擺設精美工藝品裝飾，營造典雅中帶著藝術氣息、卻又溫暖放鬆的空間；僅有1間的頂級套房由第7節車廂獨立包辦，使用大理石與天然木材，寬敞的房內設置玄關、陽台、客廳及配備歐式浴缸之衛浴空間，讓賓客享受獨有尊榮。
此外，每節車廂亦配有專屬管家，隨時提供旅客貼心服務。車上料理則安排和食名店「菊乃井」主廚村田吉弘，及西式料理HAJIME主廚米田肇監修，以在地食材提供米其林星級和洋料理，完整提供旅人極致奢華的五感體驗。
日本頂級寢台列車「曙光瑞風號」之所以受歡迎，除了列車上的貼心極致的服務外，陸地行程也精心安排，挑選岡山、松江、東濱等當地隱藏版名所，於明明庵茶室來場茶之湯文旅、感受菅谷達達拉（たたら）山内的百年古老製鐵所、觀賞傳承百年的出雲神樂表演，並為瑞風號貴賓限定開放入內參觀日本三大名園後樂園之中的延養亭，靜賞岡山美景，感受日本神話起源地的文化之美。
同時，為了讓旅人有更極致奢華的體驗，此次行程可樂旅遊獨家規劃使用，「九州七星號」設計師水戶岡銳治操刀之奢華巴士「YUI PRIMA」，打造市場唯一鐵道、陸路雙奢體驗行程。「YUI PRIMA」全車僅規劃18席次，除使用日本製真皮座椅外，內裝以水戶岡銳治擅長之木質風格做設計，巴士內更規劃有吧台區，提供飲料及小點心，整體氛圍典雅細緻，讓賓客除了體驗日本三大奢華列車「曙光瑞風號」外，也能透過「YUI PRIMA」享受到頗負盛名的九州七星號風韻。
列車之外的住宿，還可入住專為尋求深度文化體驗的挑剔全球旅客而設的「京都柏悅酒店Park Hyatt」，酒店緊鄰二年坂，知名的八坂神社、祇園也皆可步行抵達，讓旅客除感受酒店細緻服務外，也能輕鬆感受京都古典底蘊。第五晚則下榻提供高水準服務傳統的京都威斯汀都酒店，新修落成的SPA華頂溫泉可輕鬆洗去疲憊，客房中的英國百年手工床「天夢之床（Heavenly Bed®）」更讓貴客能一夜好眠。
列車行程之外的景點則特別規劃從颯爽秋涼的京都啟程，於傳說神武天皇之母「玉依姬」著陸的奧宮下方的貴船神社，進行充滿能量的水占卜；在高台寺穿梭過優雅小徑來到茶室之間，邂逅隱藏版的抹茶茶道體驗，帶給旅人全新的日本旅遊感動。
日本頂級寢台列車「曙光瑞風號」4/18限量開賣
開賣日期：4/18上午9點超限量開賣
活動專案：6天5夜頂級深度遊48萬8888元起、限量28席次。
產品專頁：https://colatour.tw/4xBV-5xBzSn