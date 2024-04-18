這一杯咖啡對上班族很重要！台灣UCC旗下咖啡店「上島珈琲店」睽違4年再次展店，正式進駐北市金融商圈重鎮「松江南京商圈」，上島珈琲店松江南京店鄰近捷運松江南京站出入口，交通位置便利優越，承襲其溫潤質樸的日式傳統咖啡文化意象，店裝選用深棕色和風木質搭配全景式明亮玻璃帷幕與牙白色壁面，投以暖色光照讓整體空間更顯恣意舒適。







上島珈琲店松江南京店大四方中島型工作吧，採親和感低腰高度設計，。店內主要裝盛的咖啡杯盤、咖啡匙餐具和家具，同樣是來自日本現代設計之父-柳宗理大師的作品，線條溫潤、觸感細膩、工藝精湛，座位區共設置有65席，分散於舒適沙發座、小型桌位區、玻璃帷幕區等，隨處都能真正感受上島珈琲店對細節的精心講究，輕鬆地享受一杯屬於自己的咖啡時光。



同時，上島珈琲店松江南京店傳承了日式傳統咖啡店的風味，採用最佳萃取方式「法蘭絨濾泡法」，能讓粗油脂附著在纖維細緻的法蘭絨布上，使流竄於喉間的咖啡口感更豐滿，味道清爽順滑不焦苦；而進階研發獨創的「雙倍法蘭絨濾泡式」的萃取方式，是將萃取出的咖啡液以新的咖啡粉再次過濾，濃度為一般的3倍，不僅成功地保留了法蘭絨濾泡式咖啡的清澈口感、香氣，即使加入牛奶或豆奶，也能保留咖啡本身的風味。





此外，針對南京商圈上班族分秒必爭的工作特性，日本UCC專門派員來台研發多款日式風味餐點，並堅持使用高品質的嚴選食材，兼顧上班族趕時間、可立即帶著走、錯過當下也可冷食的輕食首選。頗具特色的台灣原創人氣三明治–WASABI醬牛肉濃厚起司三明治，特選清香爽口的WASABI、濃郁的EMMENTALER起司和牛肉，展現絕妙組合；而另一款B・L・T起司蛋三明治，以新鮮烤製的多汁培根、番茄和萵苣組成，添加起司和水煮蛋作為配料，份量十足，也是日本上島珈琲店的人氣商品。



並且，店內入口處設置有TO GO咖啡區及專用菜單，採用滴漏式沖煮咖啡機，導入無需在收銀台排隊的手機點餐服務，讓上班族能避免擁擠、快速取餐，提高點餐便利性。而UCC獨創的咖啡機ーDrip Master(咖啡大師)，是日本獨家技術研發的特殊仿手沖機，講究咖啡萃液的清透度，能萃取出甜美咖啡果實的Crystal Taste，成功重現專業職人的精緻手藝。



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上島珈琲店松江南京店開幕活動

1、4/20至4/22開幕首三日，前50名消費滿$300，即贈送日本空運上島珈琲店品牌LOGO提袋。

2、4/20至4/30出示官方LINE好友開幕活動頁面，可享全品項9折優惠。

3、4/20至5/12凡購買咖啡豆、濾掛或咖啡器具商品滿$888，即贈送UCC 品牌LOGO麻布袋。



上島珈琲店 松江南京店

地址：台北市中山區松江路125號

