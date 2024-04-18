韓國女神孫藝珍訪台時，就透露想品嚐台灣美食「小籠包」，而隨著女神孫藝珍個人社群照片曝光，女神的小籠包第一站居然是位於台北101內的「捌伍添第」，台北101、捌伍添第都對外證實了，韓星孫藝珍確實來品嚐了美食，並且女神孫藝珍除了最愛的料理是「焗釀鮮蟹蓋」之外，還品嚐松露蛋白海鮮餃、添第叉燒皇、捌伍片皮鵝、焗釀鮮蟹蓋、楊枝甘露。
韓星孫藝珍在個人IG表示，這一次來台灣入住的是人氣很高的新飯店「台北漢來大飯店」之外，更在IG限動發佈了自己的品嚐的台灣美食、以及吃播影片，除了可以讓粉絲們掌握女神的動態之外，更讓台灣美食被世界看到、讓更多人認識台灣。
▲翻攝韓星女神孫藝珍IG
台北101及捌伍添第都表示，很感謝女神孫藝珍的到訪，並表示，這一次除了有在限動圈起紅圈表示最愛的「焗釀鮮蟹蓋」之外，還有蟹粉灌湯小籠包、松露蛋白海鮮餃、添第叉燒皇、捌伍片皮鵝、楊枝甘露，都是店內最有人氣的必吃美食。
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韓星女神孫藝珍IG
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