米奇、HOLA和粉絲一起用可愛療癒地球！為了響應世界地球日，HOLA和樂家居特別推出獨家迪士尼黑標系列「永續米奇玩偶」，枕芯填充選用100%廢棄塑料再生紗，外表拼接軟木布，搭配磁吸式手掌，可以擺出各種可愛姿勢，要和粉絲們一起用可愛療癒地球。
為落實塑膠循環再生，HOLA長期推動廢料的再應用。這一次HOLA迪士尼黑標系列「永續米奇玩偶」枕芯填充選用通過 GRS 4.0 認證的聚酯纖維，將廢棄塑料粉碎製粒，從中拉出紗線，最後產出循環再生的環保回收紗，從原料到製程減少環境汙染，實踐地球友善。除此之外，還擁有限定米奇造型標章，以龜背芋造型象徵「健康與痊癒」，提醒在生活中落實環保，給下一代一個無「塑」的未來。
同時，2024年迪士尼黑標系列「永續米奇玩偶」，在設計上別出心裁，以「軟木布拼接、立體磁吸手掌、俏皮立體臉型」三大設計亮點，打造米奇粉不容錯過的經典。並且為了呈現永續的精神，表布精選純天然的軟木布，打造自然顆粒且彈性耐磨的手感，每塊軟木布都有不同紋路，結合異材質的拼接工藝，讓每一只米奇玩偶都獨一無二。再搭配上HOLA獨家開發特殊縫線工藝，打造獨特飽滿腮幫以及蓬鬆鼻頭的立體輪廓，可可愛愛誰能拒絕。最後，磁吸手掌可隨心調整姿勢，無論是淘氣遮眼、歡樂拍手，多種情境增添收藏趣味。
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HOLA迪士尼黑標系列軟木布米奇玩偶
建議售價：1,990
限定通路：HOLA和樂家居