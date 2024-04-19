日幣狂貶，就是飛日本玩的時候了！趁著日幣在低點時，就要先手刀搶好機票、住宿優惠才划算，其中易遊網更趁著話題推出「全球訂房會員週」快閃活動，日本飯店訂房最低5折，還有專屬折扣碼最多再省700元，住日本飯店最低一晚1,250元起，真的會忍不住買下去。



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看準日幣低點是最好的遊日時機，這次易遊網在即日起至4/24前，推出「全球訂房會員週」快閃優惠，其中針對多間熱門日本飯店推出下殺5折起優惠，最低一個晚上1,250元起。除此之外，還可使用「優惠代碼」疊加折抵，包含國外訂房滿6000折元250、早鳥滿5000折500元、刷玉山易遊卡早鳥最高滿5000折700元等，玩日本直接省起來。





針對日本訂房推薦，東京飯店推薦交通方便的「東京淺草集市廣場酒店、東京VESSEL INN高田馬場站前酒店」、離銀座鬧區近的「「東京銀座名鐵穆瑟酒店」，住東京最低每晚含稅2,090元起。關西旅遊則推薦2023年新裝修的「大阪心齋橋DEL style酒店 by 大和ROYNET」、早起衝大阪環球影城最快的「大阪環球影城港灣酒店」，就是可以比別人多貪睡一下。





如果安排飛沖繩旅遊，則推薦交通方便的「那霸阿札特飯店」，在這次優惠中更是下殺5折起，每晚含稅最低只要1,250元。另一間四星級的「那霸安迪魯酒店」每晚含稅也只要2,050元起，適合小資族入住。如果要玩北海道，更推薦智能酒店「札幌站前Forza酒店」以及活動期間6折的「札幌中島公園普樂美雅酒店」，每晚含稅1,498元就能住五星飯店，一定要手刀搶。







易遊網 日本訂房會員週

活動期間：即日起至2024/04/24

官網：https://walkr.tw/OoZVxoWC