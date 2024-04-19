想喝多少就倒多少！看準追求自主性與獨特性的Z世代消費喜好，以及時尚都會男女的品味生活，BLAH BLAH Bar打破調酒框架，主張人人都是調酒師。獨家引進自助打酒系統，設置16支汲飲，包含三分之二調酒、三分之一風味啤酒、無酒精手工可樂，採以量計價方式，再搭配一星LONGTAIL餐廳酒吧主理人林明健主廚設計的設計二款漢堡與三款佐酒小食、搶攻信義約喝首選清單。





BLAH BLAH Bar以「好喝、好玩、好吃」為宗旨，未來將不定期與知名餐廳或酒吧聯名合作，激盪更多趣味與美味火花。開幕首波與亞洲50大酒吧Bar Mood合作，由創辦人同時也是世界頂尖調酒大賽冠軍吳盈憲Nick獻上兩款茶酒。





其中，「Kyoto Geisha - BarMood柚茉莉琴酒」以琴酒為基底，融合茉莉花茶清香，疊加柚子清新果香，入口微氣泡沁涼，感琴酒特有的杜松子香氣融合溫柔花香氣息與柚子柑橘風味，紫蘇草本尾韻綿長。此外，還有「Vibes of Taitung - BarMood紅烏龍茶酒」台東特有的紅烏龍茶，溫潤茶韻與甘甜麥芽揉合出熟果甜蜜風味，尾韻則是紅烏龍的甘醇清新。





同時，BLAH BLAH Bar更與連續六年米其林一星LONGTAIL餐廳酒吧主理人林明健主廚(Chef Kin)合作，由擅長運用異國香料與混搭多國風味的Chef Kin設計二款漢堡與三款佐酒小食。其中，「星級雙醬牛肉堡」奶香濃郁的布里歐麵包塗奶油烤過後，夾入混合牛肩胛、前胸、牛小排三種不同部位肉香與油脂的手工漢堡排，佐自製百香果醬與蘑菇洋蔥醬，堆疊切達起司、醃黃瓜、墨西哥辣椒，大口咬下肉汁濃郁豐美，清新酸香百香果醬平衡濃郁肉感。





還有下酒小食「泡泡肯瓊炸雞」柔嫩爽口雞柳以肯瓊香料醃漬入味，加入氣泡水製作粉漿造就空氣感輕盈麵衣，外皮薄脆肉質細嫩，沾佐清爽酸香玉米塔塔醬，感受紐奧良熱情美味。「柚見絕技炸墨魚」炸至金黃的墨魚圈，賦予自製香料麻香微辣滋味，口感鮮嫩Q彈，佐酸香柚子蛋黃醬，搭配沁涼調酒最對味。



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BLAH BLAH Bar

地址：台北市信義區松高路12號(新光三越A8 B1)

電話：02-27290609

營業時間：週日-週四：11:00-24:00；週五-週六：11:00-01:00

