被網友稱為「超市版小七、根本是大七」的Par K* Avenue在台南正式開幕！統一集團在台南永康打造全新「Par K* Avenue」複合式商場，集結了7-ELEVEN、康是美、統一精工共4大門市、超過9間品牌同步進駐，不只附停車場、還有洗車打蠟，光是試營運就成為臺南人的朝聖話題。這次窩客島幫你整理Par K* Avenue商場開幕優惠攻略，帶你逛、帶你買、帶你撿便宜。







全新開幕Par K* Avenue商場總共佔地1500坪，分成「7-ELEVEN、康是美」，以及專門汽車美容的「統一精工」總共4大門市，其中還有以複合店進駐的品牌「Cold Stone、聖德斯科、聖娜」，以及全新現做餐飲品牌「7-ELEVEN Fresh」、全新甜點品牌「La Dears」等超過9大品牌同步進駐，像超市、也像豪華休息站，滿足周遭重劃區的生活機能，更成為台南人的朝聖新地標。







在本次商場中一大亮點，就是功能全配版的7-ELEVEN康橋門市，不只設置多排生活商品、零食、泡麵，更為愛吃火鍋的台灣人設置火鍋專區、蔬果專區、生鮮冷藏區、冰品專區等，當作超市採買很可以。此外還有均一價59元生活小物，以及超過500項商品的寵物專區，毛孩們也能跟著買爆。





統一集團Par K* Avenue營業資訊

地址：台南市永康區東橋八街96號

開幕日期：2024/04/20 11:00



Par K* Avenue 7-ELEVEN康橋門市開幕優惠

活動內容：

04/16-4/30，Cold Stone買一杯送一球。

04/16-4/30，思樂冰大杯全口味買一送一。



Par K* Avenue 康是美 康橋門市開幕優惠

活動期間：2024/04/20-04/21

活動內容：消費不限金額85折。會員消費滿3000元贈8%點數回饋。



Par K* Avenue 統一精工 康橋門市開幕優惠

活動期間：2024/04/20-04/28

活動內容：洗車前10台、打蠟前3台贈「買一送一」優惠券，滿額888元加贈刮刮卡一張。



詳細活動規範及供應情形，依 統一集團 官方公告為準。