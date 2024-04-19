被網友稱為「超市版小七、根本是大七」的Par K* Avenue在台南正式開幕！統一集團在台南永康打造全新「Par K* Avenue」複合式商場，集結了7-ELEVEN、康是美、統一精工共4大門市、超過9間品牌同步進駐，不只附停車場、還有洗車打蠟，光是試營運就成為臺南人的朝聖話題。這次窩客島幫你整理Par K* Avenue商場開幕優惠攻略，帶你逛、帶你買、帶你撿便宜。
全新開幕Par K* Avenue商場總共佔地1500坪，分成「7-ELEVEN、康是美」，以及專門汽車美容的「統一精工」總共4大門市，其中還有以複合店進駐的品牌「Cold Stone、聖德斯科、聖娜」，以及全新現做餐飲品牌「7-ELEVEN Fresh」、全新甜點品牌「La Dears」等超過9大品牌同步進駐，像超市、也像豪華休息站，滿足周遭重劃區的生活機能，更成為台南人的朝聖新地標。
在本次商場中一大亮點，就是功能全配版的7-ELEVEN康橋門市，不只設置多排生活商品、零食、泡麵，更為愛吃火鍋的台灣人設置火鍋專區、蔬果專區、生鮮冷藏區、冰品專區等，當作超市採買很可以。此外還有均一價59元生活小物，以及超過500項商品的寵物專區，毛孩們也能跟著買爆。
在7-ELEVEN康橋門市餐食的部分，推出全新7-ELEVEN Fresh系列，主打新鮮現做美食，並且與台南晶英酒店合作，在小七就能吃到現煮的叉燒飯、牛肉麵、剝皮辣椒湯等美食。甜點部分推出新品牌La Dears，使用石安牧場蛋製作千層蛋糕，而全新引進的「濱fun」機台更是自動化幫你先做冰沙、奶昔、冷萃咖啡等多達45款不同選擇。
堪稱旗艦版「康是美康橋門市」則引進超完整的彩妝品牌、醫美品牌，甚至專櫃保養品也十分齊全且價格超划算。讓少女們逛最久的是超過20品牌的香水區，還有完全免費的「健康檢測」服務，專人測量inbody、血壓血氧，還有女孩最在意的「膚況年齡檢測」也可以免費體驗，幫你推薦適合肌膚的保養品，還有處方箋調劑等服務，逛一整天都不夠。
為了提供更多元服務，在本次Par K* Avenue更引進了「統一精工」同步進駐，不只門口可以停車，更提供快速洗車、精緻打蠟、高階鍍膜等服務。配合Par K* Avenue全新開幕，在7-ELEVEN康橋店推出「冰淇淋買一送一、思樂冰買一送一」等優惠，康是美也有「不限金額85折」，趁開幕手刀先衝起來。
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統一集團Par K* Avenue營業資訊
地址：台南市永康區東橋八街96號
開幕日期：2024/04/20 11:00
Par K* Avenue 7-ELEVEN康橋門市開幕優惠
活動內容：
04/16-4/30，Cold Stone買一杯送一球。
04/16-4/30，思樂冰大杯全口味買一送一。
Par K* Avenue 康是美 康橋門市開幕優惠
活動期間：2024/04/20-04/21
活動內容：消費不限金額85折。會員消費滿3000元贈8%點數回饋。
Par K* Avenue 統一精工 康橋門市開幕優惠
活動期間：2024/04/20-04/28
活動內容：洗車前10台、打蠟前3台贈「買一送一」優惠券，滿額888元加贈刮刮卡一張。
詳細活動規範及供應情形，依 統一集團 官方公告為準。