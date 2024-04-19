在試營運期間就話題不斷的「切麥狐狸 烏龍麵專賣」終於要正式開幕了！由百年「丸莊醬油」及「麻膳堂」攜手擁有30年以上廚藝經驗、曾在京都知名烏龍麵專賣習藝的主廚田中修司，共同打造的「切麥狐狸 烏龍麵專賣」於4/20開幕，同時4/20開幕日烏龍麵半價優惠，4/21至4/30連續10天，點任一款烏龍麵加碼贈送三品。







如同鰻魚飯一樣，日本關東與關西的烏龍麵湯頭口味的確有所不同，關西地區的烏龍料理常用昆布或者是昆布加柴魚的高湯，而為了不破壞昆布的風味，也避免濃口醬油使食材顏色變黑，比較青睞顏色清透的淡口醬油，整體口味偏典雅清爽。



而位於關西的京都推進高湯文化極致展現，在烏龍麵湯頭上追求更多元的風味與層次，因此京都烏龍麵專賣多數會以加入宗田鰹魚以日曬、煙燻、乾燥特殊工法所製成宗田節熬製高湯為特色，呈現煙燻香氣，獨樹一格的關西風京都流烏龍麵孕育而生。





這一次「切麥狐狸 烏龍麵專賣」由主廚田中修司擔任菜單主要研發策劃角色，並且主廚為了呈現京都人優雅的用餐特質，除烏龍麵採用日清麵粉，結合主廚田中修司特調水鹽比例，並捨棄傳統圓形及方形麵形，改以長扁形製成，且研發呈現微波浪幅度的麵體，因此更容易吸附湯汁及入味，而在食用的過程中較具多層次口感，唇齒間更玩味。





同時有別於讃岐烏龍麵清爽淡淡微甜風味，「切麥狐狸 烏龍麵專賣」靈魂角色高湯湯底更是獨樹一格。烏龍麵湯底除加入柴魚、昆布等日式湯品基本元素外，還採用來自京都正宗上乘湯料，加入宗田鰹魚以日曬、煙燻、乾燥特殊工法所製成宗田節熬製高湯，具獨特煙燻香氣，日式頂級料亭風味瀰漫。



搭配丸莊醬油與主廚經過不斷測試，研製獨家黃金比例配方，打造出色澤清透、鹹淡適中且微醬香風味等獨具一番的京都流烏龍麵醬汁美味，是目前市面絕無僅有烏龍麵醬汁配方，為麵品調味達到畫龍點睛之效，讓入口前味具醬香而尾韻回甘。





新開店「切麥狐狸 烏龍麵專賣」首波主打六款烏龍麵階深具特色，包括了，一般烏龍麵豆皮僅有約7X5公分，而「切麥狐狸 烏龍麵專賣」推出堪稱史上最誇大13X18公分、足足大了一倍以上豆皮，整張覆蓋住湯面的「大判狐狸烏龍麵」。



切麥狐狸 烏龍麵專賣 開幕優惠

一日限定：4月20日(六)

活動內容：烏龍麵半價



切麥狐狸 烏龍麵專賣 連10天送3品

活動期間：4月21日至30日連續10天

活動內容：點任一款烏龍麵加碼贈送三品





切麥狐狸 烏龍麵專賣

地址：台北市中山區樂群三路303號 (春大直1樓)

電話：(02) 8501-5335

營業時間：週一至週日 11:00－22:00

官方 Facebook 粉絲團：https://www.facebook.com/udondekitsune

