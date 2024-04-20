欣葉火鍋永遠不會讓人失望！對於美食極度講究的台北老饕而言，隱藏在雙城街夜市外圍的「欣葉SHABU SHABU」(原名欣葉呷哺呷哺)，是最早期台北日式涮涮鍋先驅名店，走過43個年頭秉持著日本職人精神和日式極致服務，成為老饕一來再來的愛店。這次春季推出首款綠食概念鍋「根島生態蝦雙人鍋肴」，限時販售之外更加碼送廣島炸牡蠣，春季新菜只賣到五月底快趁早來品嚐。









43年前由創辦人李秀英女士帶領著團隊至日本銀座取經而成立的欣葉呷哺呷哺，以全新面貌「欣葉SHABU SHABU」改裝亮相，不變的是最初的初心，每日用老母雞、大骨和時蔬熬煮3小時的自信「原湯」，再加上時令蔬菜盤、現流海鮮和精選肉盤，服務上更少不了日式待客之道，おしぼり微熱的餐前擦手毛巾、桌邊服務等，都是擄獲饕客芳心的重要因素。







這次春季限定的「根島生態蝦雙人鍋肴」，為店內首款綠食概念火鍋，嚴選在印尼紅樹林海域成長的根島蝦，在天然無毒的自然生態中生長蝦肉更加鮮甜彈牙。搭上台灣在地頂級究好豬梅花肉片、台南時生永續農場的季節蔬菜和每日新鮮直送的現流魚貨，整份雙人套餐從前菜、主餐到甜點都帶給火鍋控滿滿驚喜和幸福感。



欣葉SHABU SHABU

地址：台北市中山區雙城街26號

電話：(02) 2595-5595



欣葉SHABU SHABU春季限定「根島生態蝦雙人鍋肴」

售價：2,880元

優惠活動：2024/4/22 ~ 5/31期間，點購「根島生態蝦雙人鍋餚」即贈「廣島炸牡蠣」乙份。NT2,880/2人(總價值3,160)



