不知道聚餐吃什麼，那就約吃到飽準沒錯！熱愛吃到飽的台灣人，無論是星級飯店buffet吃到飽，還是火鍋、燒肉吃到飽，又或是甜點吃到飽，其人氣街居高不下。若剛好又看到優惠活動，就忍不住打電話訂位吃起來。這次窩客島在月底前特別整理11間吃到飽優惠、新品快訊，有免費升級3小時爽嗑的馬辣集團吃到飽，也有憑大巨蛋職棒票券用餐吃到飽買一送一，更有高單價單點麻辣鍋快閃變成799元吃到飽，就算月底也能吃超好。







馬辣集團6間吃到飽：免費延長3小時無限吃

悠悠哉哉連吃3小時吃到飽超推！人氣高居不下的吃到飽餐廳，不管是火鍋吃到飽、還是燒肉吃到飽，都是肉肉控大口吃肉的愛店。而以高CP值著稱的馬辣集團，這次破天荒推出「延長3小時用餐時間」不加價優惠，讓大家吃完鍋和燒肉，還有更多時間多吃幾球哈根達斯冰淇淋，享受愜意的用餐時光。



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喜來登十二廚Ｘ阿霞飯店：正宗手路菜1390吃到飽

台南阿霞飯店正宗手路菜吃到飽，台北喜來登大飯店十二廚自助吃到飽餐廳聯手阿霞飯店推出「府城美食節」，由由阿霞飯店第三代傳人吳健豪帶來國宴級正宗手路菜從早餐到晚餐全部吃到飽。同時，活動期間線上訂位完成信用卡綁定再加碼送阿霞飯店「招牌紅蟳米糕」，並且午晚餐時段更加碼「蒜蓉松葉蟹」吃到飽。



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麻辣45：799元火鍋吃到飽

超人氣和牛油重慶麻辣鍋「麻辣45」吃到飽特別企劃延長到4/30了，這一次就是想再一次挑戰吃到飽控的肚肚，要用獨門湯頭、世界頂級肉品、各式重慶特色食材搶攻吃到控的必吃清單，同時，除了每人799元之外，只要再加100元、就可以頂級日本、澳洲和牛吃到飽，肉肉吃到飽控一定要再衝一波。



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六福萬怡敘日：憑票根吃到飽買一送一

看職棒約吃到飽！台北六福萬怡酒店看好中職商機、特別推出憑大巨蛋職棒賽事票根「中午吃到飽」買1送1優惠活動，就是與球迷一起為喜歡的球隊加油。同時針對外縣市的球迷們，更加碼推出「2024中華職棒賽事」住房專案，雙人入住13坪豪華客房，享大廳酒吧強棒出擊炸物組合，含棒球調飲兩杯及炸物拼盤，翌日早餐兩客，並適用「腳勤人」優惠，搭乘台鐵或高鐵票根在15分鐘內抵達六福萬怡，最高可再折抵房價兩千元。



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台北萬豪Lobby Lounge：1450肋眼牛排吃到飽

堪稱史上最強的英式爐烤肋眼牛排吃到飽回來了，台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge最強牛排吃到飽活動強勢回歸了，是許多牛排控心中最讓人意外、CP值最高的肋眼牛排來了。4/1-6/30不分平假日、連續假期推出「英式爐烤 豪吃之夜」肋眼牛排吃到飽，每人1,450元+10%即享傳統英式爐烤牛排無限量供應。



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茶茶小王子：299元抹茶甜點吃到飽

抹茶甜點吃到飽要搶吃！只要是抹茶控，就一定聽過「茶茶小王子」名號，是為了推廣推廣宇治抹茶而誕生的超萌吉祥物，更推出各式各樣抹茶甜點、飲料等，更在台灣開設抹茶專賣店滿足抹茶控的甜點胃。這次，在台大店推出「抹茶甜點吃到飽」快閃優惠，299元加價購就能吃到來自日本、最道地的抹茶甜點。若沒有排到入場資格，還加碼請客送抹茶霜淇淋，撫慰抹茶控的心靈。



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