黃阿瑪開「夾娃娃機店」！近年夯遍全台的「夾娃娃機店」，除了讓人印象最深刻的「諧音梗店名」之外，還有越來越多超萌、正版授權的可愛小物，讓人走過、路過都想試試技術夾一波。這次超萌貓皇上「黃阿瑪的後宮生活」特別與FANFANS粉粉合作，在全台打造12間聯名「阿瑪夾娃娃機店」，無論是阿瑪打卡點、阿瑪機台、阿瑪限定小物，貓奴通通要朝聖。



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超萌貓貓Youtuber「黃阿瑪的後宮生活」與FANFANS粉粉合作，即日起與夾娃娃機業者合作打造「黃阿瑪親子樂園」主題夾娃娃機店，第一間限定門市在台北「Fun星球親子樂園」，並且預計在5月起，於新北、桃園、台中、高雄陸續新增阿瑪店中店，預計將會有多達12間門市讓粉絲朝聖。







在「黃阿瑪親子樂園」夾娃娃機主題店中，設置巨大黃阿瑪達摩氣偶，以及牆面、天花板，甚至夾娃娃機台通通都有後宮貓貓們的身影，讓粉絲們狂拍、狂打卡。不只門市可愛，在夾娃娃機台裡也都是「黃阿瑪的後宮生活」限定小物，全新周邊通通限定「只有在娃娃機能夾到」。





黃阿瑪的後宮生活 X FANFANS粉粉 親子樂園娃娃機合作主題店

全新周邊包含主推款「黃阿瑪的後宮生活空調毯」一次8貓角色通通Get，此外還有實用生活小物「蒸氣眼罩」無香款、薰衣草香、洋甘菊香共3種，讓貓奴們眼睛舒壓。在機台中也能夾到「不織布提袋、濕紙巾、雙層夾鏈保鮮袋」，在接下來全台更多分店登場時，也預計推出「招財姿勢黃阿瑪娃娃、化妝包、限定包裝零食」，更讓粉絲敲碗期待。

活動期間：4月19日－7月21日

活動地點：Fun星球親子樂園(台北市松山區長春路357號)



活動期間：5月起陸續登場

活動地點：

沙發馬鈴薯樂園 桃園龍潭聖亭店 (桃園市龍潭區聖亭路172號)

沙發馬鈴薯樂園 鳳山青年旗艦店 (高雄市鳳山區青年路二段)



黃阿瑪的後宮生活 X FANFANS粉粉 親子樂園娃娃機店中店

活動期間：5月起陸續登場

活動地點：

瘋玩親子樂園 (新北市板橋區合宜路151號)

花枝遊戲 親子食玩樂園 (新北市林口區中山路71-8號)

沙發馬鈴薯樂園 尊賢旗艦店 (台中市北區尊賢街6-1號)

沙發馬鈴薯樂園 南屯大進店 (台中市南屯區大進街486號)

沙發馬鈴薯樂園 沙鹿東晉店 (台中市沙鹿區東晉路133號)

沙發馬鈴薯樂園 大里益民店 (台中市大里區益民路二段387號)

沙發馬鈴薯樂園 北屯軍福店 (台中市北屯區軍福十三路299號)



詳細活動規範及活動情形，依FANFANS粉粉官方公告為準。