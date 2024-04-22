牛排控一定要吃一波！台北晶華酒店二樓ROBIN'S牛排館為了讓牛排控有更多「帶骨牛排」的選擇，即日起加碼推出「16盎司紐西蘭犢牛帶骨牛排 Veal Bone-in Steak」雙人套餐，一次可以品嚐到骨邊肉的焦香與小牛獨有的軟嫩肉質、還有鮮蔬沙拉吧及繽紛甜點吧，搶攻台北牛排控的必吃清單。



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位於晶華酒店二樓的ROBIN'S牛排館這一次次全新加入的紐西蘭犢牛帶骨牛排，是天然放牧純草飼、月齡不滿12月的小犢牛，由於飼養時間短且牛隻活動量少，肉質特別柔軟細嫩，主廚僅以鹽和胡椒簡練調味，放上烤架直火炭烤，展現原汁原味的鮮甜。



此外，另一款烹調方式則是使用法國傳統料理—吉列羊排的作法，將直火炭烤至三分熟的粉嫩帶骨犢牛排塗抹上第戎芥末醬、沾上以巴西里、迷迭香、百里香及麵包丁製成的香料麵包粉，再置於烤箱內反覆靜置烘烤，待香料和油脂完美融合成酥脆表皮即成，骨邊肉的焦香與軟嫩的肉質，搭配上鹹香帶顆粒感的調味，每一口都充滿著驚喜。





除了新品紐西蘭犢牛帶骨牛排之外，牛排控一定不能錯過的還有Robin’s獨家的「美國和牛加長型帶骨牛小排」，肉品是以順著肋骨方向直切的方式呈現油花豐美、口感豐腴的牛小排，總長30公分、份量達36盎司的Special Cut (獨特切工)，以豪邁的高溫直火進行三次反覆靜置及炭烤的過程，饕客可以同時品嚐到成品骨邊肉的焦香與肉排軟嫩細緻的口感，風味層次豐富值得細細品嚐。





當然，還有視覺效果滿分的澳洲穀飼200天戰斧牛排是Robin’s牛排館的招牌品項，主廚使用美式炭烤手法保留食材鮮美原味，分切部位是牛的第七到十三根肋骨之間、此處匯集了沙朗、老饕與酥脆焦香的骨邊肉，饕客可以一次品嚐三種不同肉品的口感。牛排在焦香的外表下，仍有柔嫩多汁的口感與均溫的最佳熟度。





最後就是經典的35盎司美國頂級帶骨肋眼牛排，在粗獷的外表下有著精緻細膩的料理過程，牛排必須先以美國紐澳良肯瓊粉和法國鹽之花醃製調味，接著架上烤台以高溫直火進行碳烤，牛排上桌後，主廚會協助進行骨肉分切，肉排的部分請食客分食的同時，會再將骨邊帶肉的部位放入中心溫度達500度的烤箱內反覆烘烤與靜置三次，最後以肯瓊粉及法國鹽之花再次調味，饕客能同時品嘗香酥、軟嫩、Q彈三種層次的口感。









晶華16盎司紐西蘭犢牛帶骨牛排

雙人品饗價：6,680元

內容：16盎司紐西蘭犢牛帶骨牛排、雙人湯品、鮮蔬沙拉吧及繽紛甜點吧



ROBIN’S餐廳 訂位資訊

地址：台北市中山北路2段39巷3號

洽詢專線：02-2523-8000轉ROBIN’S餐廳

營業時間：午餐12:00pm~2:00pm/晚餐6:00pm~10:00pm