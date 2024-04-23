貓貓蟲咖波10歲了！台灣原創IP角色「貓貓蟲咖波」獵奇又可愛的咖波、暖男狗狗等角色，收服了超多粉絲。為了慶祝咖波10歲，特別與7-ELEVEN合作推出「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」超商集點活動，推出多達30款限定小物，其中還有重量級「3公斤咖波收納公仔」超有感、超有份量、一定要扛著回家。



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7-ELEVEN全新集點活動「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」5/1起正式登場，為了慶祝咖波10週年，特別設計近30款可愛周邊，其中主推款「多功能收納大公仔」神還原貓貓蟲咖波外型，重量達3公斤超有份量，並且可以作為公仔、置物盒、衛生紙盒使用，讓粉絲們通通抱一隻咖波回家收藏。







同時，本次集點更推出限定版「304不鏽鋼雙層吸管杯」2種顏色、4種圖案，搭配可愛吸管套設計，實用又能耍可愛，另一款推薦「限量潮麻手提袋」經典米色、以及咖波藍色共2款選擇，輕巧好攜帶，也是粉絲們外出超方便的實用小物。





7-ELEVEN 貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險 集點送活動資訊

近期7-ELEVEN連集點小物也鎖定寵物商機，「貓貓蟲咖波10週年生日慶」集點系列特別推出超柔軟「罐頭造型寵物墊」軟墊、毛絨罐頭窩超可愛，還有「木架寵物陶瓷碗」可愛到讓貓奴狗奴想當成自己的碗公，此外還有正方形「寵物牽繩背包」帶狗狗散步超需要。除此之外，7-ELEVEN本次咖波集點更與不同品牌合作，包含在地安全帽品牌Nikko HELMETS、3C周邊專門店犀牛盾、韓國人氣香氛cocodor、美國戶外包袋專家OUTDOOR，同步推出咖波安全帽、咖波手機殼、咖波立體造形香氛，以及不同尺寸的咖波外出包款，粉絲們通通逛起來、買起來。

活動日期：

快閃購：2024年5月1日(三)15:00起至2024年5月12日(日)24：00止。

集點送：2024年5月13日(一)15:00起。

活動辦法：OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。



7-ELEVEN 貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險 推薦小物

限量多功能收納大公仔

快閃購：2024年5月1日(三)15:00起至2024年5月12日(日)24：00止，消費不限金額+999元換購1款。

集點送：2024年5月13日(一)15:00起，集滿6點+999元換購1款。



限量立體公仔香氛擴香瓶

快閃購：2024年5月1日(三)15:00起至2024年5月12日(日)24：00止，消費不限金額+599元換購1款。

集點送：2024年5月13日(一)15:00起，集滿6點+599元換購1款。



限量造型積木音樂盒

快閃購：2024年5月1日(三)15:00起至2024年5月12日(日)24：00止，消費不限金額+849元換購1款。

集點送：2024年5月13日(一)15:00起，集滿6點+849元換購1款。



限量LED壓克力小夜燈

快閃購：2024年5月1日(三)15:00起至2024年5月12日(日)24：00止，消費不限金額+399元換購1款。

集點送：2024年5月13日(一)15:00起，集滿6點+399元換購1款。



限量魔豆盆栽

快閃購：2024年5月1日(三)15:00起至2024年5月12日(日)24：00止，消費不限金額+299元換購1款。

集點送：2024年5月13日(一)15:00起，集滿6點+299元換購1款。



限量304不鏽鋼雙層吸管杯

快閃購：2024年5月1日(三)15:00起至2024年5月12日(日)24：00止，消費不限金額+219元換購1款，4款隨機出貨。

集點送：2024年5月13日(一)15:00起，集滿6點+219元換購1款，4款隨機出貨。



限量立體造型電源供應器

快閃購：2024年5月1日(三)15:00起至2024年5月12日(日)24：00止，消費不限金額+449元換購1款。

集點送：2024年5月13日(一)15:00起，集滿6點+449元換購1款。



限量隨身摺疊風扇

快閃購：2024年5月1日(三)15:00起至2024年5月12日(日)24：00止，消費不限金額+499元換購1款。

集點送：2024年5月13日(一)15:00起，集滿6點+499元換購

1款。



限量潮麻手提袋

快閃購：2024年5月1日(三)15:00起至2024年5月12日(日)24：00止，消費不限金額+249元換購1款。

集點送：2024年5月13日(一)15:00起，集滿6點+249元換購1款。



限量罐頭造型寵物墊

快閃購：2024年5月1日(三)15:00起至2024年5月12日(日)24：00止，消費不限金額+699元換購1款。

集點送：2024年5月13日(一)15:00起，集滿6點+699元換購1款。



限量木架寵物陶瓷碗

快閃購：2024年5月1日(三)15:00起至2024年5月12日(日)24：00止，消費不限金額+399元換購1款。

集點送：2024年5月13日(一)15:00起，集滿6點+399元換購1款。



限量寵物牽繩背包

快閃購：2024年5月1日(三)15:00起至2024年5月12日(日)24：00止，消費不限金額+299元換購1款。

集點送：2024年5月13日(一)15:00起，集滿6點+299元換購1款。



限量Nikko安全帽

快閃購：2024年5月1日(三)15:00起至2024年5月12日(日)24：00止，消費不限金額+1,499元換購1款，約市價8.9折(市價1,680元)。

集點送：2024年5月13日(一)15:00起，集滿6點+1,499元換購1款。



限量OUTDOOR多功能後背包

快閃購：2024年5月1日(三)15:00起至2024年5月12日(日)24：00止，消費不限金額+899元換購1款，約市價3.8折(市價2,390元)。

集點送：2024年5月13日(一)15:00起，集滿6點+899元換購1款。



限量單肩包

快閃購：2024年5月1日(三)15:00起至2024年5月12日(日)24：00止，消費不限金額+699元換購1款，約市價3.9折(市價1,790元)。

集點送：2024年5月13日(一)15:00起，集滿6點+699元換購1款。



限量犀牛盾Clear透明手機殼

快閃購：2024年5月1日(三)15:00起至2024年5月12日(日)24：00止，消費不限金額+899元換購1款，約市價7.6折(市價1,180元)。

集點送：2024年5月13日(一)15:00起，集滿6點+899元換購1款。



限量AirPods保護殼

快閃購：2024年5月1日(三)15:00起至2024年5月12日(日)24：00止，消費不限金額+649元換購1款，約市價7.6折(市價850元)。

集點送：2024年5月13日(一)15:00起，集滿6點+649元換購1款。



限量固架Max手機支架

快閃購：2024年5月1日(三)15:00起至2024年5月12日(日)24：00止，消費不限金額+649元換購1款，約市價7.8折(市價830元)。

集點送：2024年5月13日(一)15:00起，集滿6點+649元換購1款。



限量固架O手機支架

快閃購：2024年5月1日(三)15:00起至2024年5月12日(日)24：00止，消費不限金額+749元換購1款，約市價7.6折(市價990元)。

集點送：2024年5月13日(一)15:00起，集滿6點+749元換購1款。



限量AquaStand不鏽鋼保溫瓶

快閃購：2024年5月1日(三)15:00起至2024年5月12日(日)24：00止，消費不限金額+1,699元換購1款，約市價8.1折(市價2,100元)。

集點送：2024年5月13日(一)15:00起，集滿6點+1,699元換購1款。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。